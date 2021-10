Každý z nás nejspíš takovou situaci aspoň jednou zažil. Lidé svoje emoce popisují různě. Někdo začíná „vidět rudě“, jinému se doslova zatmí před očima, další má pocit, že spadl do divoké nespoutané řeky, v níž se musí vší silou brodit proti proudu, aby přežil.

Jedno ale mají všechny tyto stavy společné: pokud je nedokážeme ovládnout, mohou napáchat obrovské škody. Někteří z nás se snaží vztek a zuřivost potlačit a vytěsnit. Tím sice ochrání své okolí a alespoň zdánlivě si zachovají tvář, ale nevyjádřené destruktivní emoce, které se rozhodneme zastrčit někam hodně hluboko, aby je ostatní nespatřili, potom začínají devastovat naši psychiku a dříve či později vytrysknou jinde a způsobí ještě větší malér. Nebo i zdravotní trable.

Vztek je velmi silnou emocí skrývající v sobě obrovské množství životní energie, a pokud se kumuluje v těle, může vyvolat nejeden vážný problém. Z toho tedy celkem logicky vyplývá, že tuto emoci je lepší před světem neskrývat, ale naopak ji dávat najevo. Uvolnit ji ze sebe, osvobodit se od ní a nedovolit, aby nás nadále vnitřně sžírala.



Co rozhodně nepomůže Vylévat si vztek na jiných lidech: Představte si, že do vody hodíte kámen, kolem něhož se začnou tvořit stále větší a větší kola. Podobné je to v situaci, kdy kvůli svým vlastním frustracím a bolestem vynadáte druhému, nebo na něj dokonce vztáhnete ruku (například vás v práci nebetyčně vytočí šéf a vy potom doma vezmete vařečku na svého potomka jen proto, že zase nevynesl koš s odpadky). Kolem jedné negativní emoce se zkrátka nabalují další a další a vztek ještě narůstá (a s ním i pocity viny).

Potlačovat svoje pocity: Jak už bylo řečeno, tenhle způsob „řešení“ je ve skutečnosti velmi nebezpečnou časovanou bombou, která jednoho dne vybuchne a může pak způsobit mnohem větší katastrofu, než si dokážete představit (vztahovou i zdravotní). Dát si skleničku pro zklidnění a uvolnění: Na chvíli to sice zabere, ale nepomůže vám to svůj vztek přijmout, pochopit, prožít a uvolnit. Nemluvě o případném riziku vzniku závislosti.

Má to ovšem háček. Při takovém způsobu řešení konfliktu to za nás často schytají ti druzí, někdy dokonce zcela nevinně. Rozzuřený člověk nepřemýšlí o tom, jestli ostatním svým chováním nezpůsobí nějaké příkoří, nýbrž vezme zavděk každým, kdo je právě po ruce, aby si na něm vylil svůj vztek. V návalu emocí jde rozum stranou.

Jak to tedy udělat, abychom si ulevili, ale zároveň tím nepoškodili nikoho dalšího včetně sebe? Máme pro vás několik tipů, které opravdu fungují.

Jděte si zaběhat

Při takové představě mnozí možná jenom odmítavě zavrtí hlavou, ale běh je vážně jedním z nejlepších způsobů, jak lze „upustit páru“ a předejít tomu, aby vám v hlavě explodoval papiňák. Čerstvý vzduch, otřesy při dopadu chodidel, rytmické dýchání, které ještě můžete doprovodit hlasitými zvuky (třeba haaaa při každém výdechu), to všechno účinně pomáhá odbourat napětí v těle. Máte-li možnost jít si zaběhat do lesa nebo někam, kde za celý den nepotkáte živáčka, tím lépe.

K běhu můžete občas přidat i dupání či třeba bouchání zavřenou pěstí o otevřenou dlaň (a cokoli dalšího vás napadne), to vše opět za doprovodu různých zvuků, pomocí nichž vykřičíte vztek do světa, avšak zcela bezpečně a bez obav z toho, že by vás ostatní měli za blázna.

Ještě lepší je jít si zaběhat v dešti. Voda sama o sobě má úžasnou očistnou sílu a vy celý proces můžete podpořit i představou, jak z vás každá kapka smývá další a další stopu negativní energie.

Vytvořte si bezpečné prostředí

Někdy se nám ale prostě nechce jít běhat ani něco demolovat, protože přímo hoříme touhou vyříkat si to s dotyčným z očí do očí. To ale samozřejmě nejde, resp. znamenalo by to následky, které jsme zmiňovali výše. Přesto tady jedna možnost je.

Tahle technika je snáze uchopitelná pro ty, kteří vnímají svět jako shluk vzájemně propojených energií, ale funguje i pro zaryté materialisty. Jak na to? Vyšlete záměr, že všechno, co nyní vyslovíte, zůstane ve vašem bezpečném prostoru, který si kolem sebe mentálně vytvoříte (můžete si ho představit jakkoli, třeba v podobě zářivé bílé koule), a že nijak neublíží člověku, jemuž budou vaše slova adresována.

Následně si představte, že dotyčný stojí přímo před vámi, a pěkně od plic mu řekněte vše, co chcete a potřebujete. Můžete u toho křičet, plakat, použít vulgární výrazy, divoce gestikulovat. Cokoli je dovoleno a vše bude probíhat za zcela bezpečných podmínek.

Zkuste to a přesvědčte se, že tahle technika může být ve chvílích extrémního emočního vypětí velmi úlevná.

Roztrhejte staré noviny

Máte doma spoustu reklamních letáků a časopisů, které jste už dávno přečetli, ale zatím nevyhodili?

Vezměte je, zavřete se s nimi někam, kde budete sami, a začněte je trhat, rvát a cupovat. V tomhle ohledu jsou vhodnější spíš časopisy, u nichž musíte vynaložit poměrně velkou sílu, abyste je roztrhli.

Určitě se u toho pořádně zapotíte. A to je moc dobře! Silná vlna tepla, která vás zaplaví, je totiž přesně ta energie, kterou byste jinak uzavřeli dovnitř sebe, kdybyste se ovládli a svůj vztek potlačili.

Energie, díky níž roztrháte klidně i deset tlustých časopisů na křídovém papíře. A to už je nějaký výkon! Teď si představte, co by to udělalo s vámi, kdybyste téhle nespoutané síle dovolili místo papíru trhat a drásat vaše nitro. Jestli máte možnost, nakonec celou tu hromadu roztrhaných tiskovin spalte. Také oheň je nesmírně očistný živel a společně s ním odejde z vašeho života část křivd a bolestí.

Hlavně se hýbejte

Nechce se vám zrovna běhat? To ani nemusíte. Úplně stačí, když se budete jakýmkoli způsobem hýbat, při uvolňování vzteku a zuřivosti je to velmi osvobozující. Důležitost pohybu v takto vypjatých situacích zdůrazňuje i známá americká spisovatelka a lektorka Karla McLaren ve své knize Řeč emocí (Noxi, 2016):

„Nesnažte se sedět v klidu nebo bránit svému tělu v pohybu. Tyto emoce přinášejí velké množství ohnivé a divoké energie, nebojte se vypustit ji dupáním, řvaním a třesením. Divoký pohyb ctí váš vztek a zuřivost bez toho, aby někomu ublížily, a zároveň pročišťuje tělo. Můžete dokonce uvnitř svých hranic kopat na všechny strany a využít údery rukama a nohama k vykopnutí smluv (či stížností)… Budete překvapeni, jak rychle se váš vztek a zuřivost posunou dál, pokud je tímto způsobem přijmete (protože i tohle jednou pomine). Dají vám konkrétní informace o škodě, kterou jste utržili, poskytnou energii, jakou potřebujete k obnově svých hranic, pomohou vám hýbat tělem posilujícím způsobem a pomohou vám zničit smlouvy s chováním a vztahy, které je původně vyvolaly.“