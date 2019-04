Vy jste strůjcem svého osudu!

Kamarádi jsou od toho, aby zlepšovali náladu, drželi vás v těžkých situacích, ne řešili věci za vás! Proč to zmiňujeme? Je to kvůli tomu, že většina z nás si nechává často od přátel radit. Jak ale víte, že daná osoba nemá postranní úmysly? Přestaňte být naivní, spoléhat na „lepší” rady okolí. Vezměte konečně život do vlastních rukou. Když se něco nepodaří, můžete se zlobit maximálně na sebe. Což je pozitivní krok k posílení osobnosti. Budete vědět, co jste udělala špatně. Z negativní situace se vezměte maximum dobrého, ponaučte se do budoucna. A hlavně! Přestaňte už zatěžovat kamarády otázkami typu: „Co mám dělat?”. I oni mají vlastní život, především pak své problémy k řešení. Vypovídejte se jim, postěžujte, ale nic víc.

Nedávejte všanc tajemství

Myslíte si, že druhá osoba neprozradí svěřené tajemství? Obrovská chyba! Když narazíte na člověka, který jede především sám na sebe, vězte, že vás bez výčitek potopí. Bude to ve chvíli, kdy mu poteče do bot, nebo může z dané situace těžit. Možná vám to přijde jako ubohost, pravda, ale můžete si za to sama. Jít přes mrtvoly není hezká vlastnost, na druhou stranu, jinak by nebylo spousty úspěšných lidí, kteří profitují z naivnosti ostatních. S intimními věcmi šetřete. Nevyprávějte je na potkání. Zvláště v pracovním kolektivu se držte zkrátka. Kolegyně umějí být v tomto směru pěkněé potvory.

Naslouchejte vnitřnímu hlasu

Něco vám na novém protějšku nesedí, intuice radí jít od toho, poslechněte ji. Ženské (pod)vědomé uvažování je silné, má svůj význam. Nenechte se opít sladkými řečičkami. Když častěji dáte na vlastní rozhodnutí, uvidíte, že vám rázem stoupne také sebevědomí. Z nejisté ženy se stane sebevědomá dáma, kterou už jen tak něco nezaskočí. Nebude se hroutit z každého nezdaru.

Sama za sebe = opravdově šťastná!

Jakmile budete žít sama za sebe, rázem získáte kvalitnější život. Pak teprve dosáhnete štěstí. Poznáte své silné i slabší stránky. Najednou se objeví hrdost, ambice, odhodlání, které vám možná momentálně chybí. Také v partnerství je to ku prospěchu věci. Nebudete se tolik upínat na druhého. Získáte osobní prostor k dalšímu rozvoji, druhému dáte svobodu, výsledkem bude harmonie ve vztahu. Mít partnera ještě neznamená žít jeho životem. Když neustále budete spoléhat na druhé, věřit, že oni jsou smyslem vaší existence, vnitřní sílu NIKDY nezískáte.