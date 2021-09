Lidská povaha je věc zapeklitá. Někdo kolabuje už ve chvíli, kdy si doma zapomene papírové kapesníky. Jiný vydrží mnohem vážnější rány osudu, a přesto má hlavu stále vztyčenou a úsměv na tváři.

Všem skupinám lidí se ale bude dozajista mnohem lépe žít, když se naučí brát život lehčeji, v pohodě, takříkajíc s humorem. Ocení to nejen vaše okolí, protože s vámi tak bude mnohem lépe vycházet, ale také vy a vaše tělo.

„Humor totiž razantně redukuje stres, kterého má dnes každý víc než dost. A to je jeho nejsilnější stránka,“ uvádí koučka Karson McGinley. A stres jak známo stojí za vysokým krevním tlakem, srdečními chorobami, bolestmi hlavy a migrénami nebo třeba za žaludečními vředy. A to si každý jistě rád odpustí.

Základem je, jak už jsme naznačili, nebrat sebe ani život příliš vážně. Jak poznáte, že máte sklony to dělat, naznačujeme v boxu níže. Ale i když na tom nejste ještě tak zle, vždycky se vyplatí zkusit na sobě víc pracovat.

Humor je totiž schopnost, nikoli dědičný povahový rys. A proto se mu také můžete naučit – stejně tak jako přístupu k životu, který na něm stojí a značně vám vylepší pocit ze všeho kolem. Pro začátek se zkuste humorem obklopit.

„Je nakažlivý jako třeba zívání. Pokud ho budete mít kolem sebe, dostane se vám pod kůži,“ tvrdí koučka Kori D. Millerová.

Co to znamená v praxi? Vyhledávejte lidi, kteří mají optimistický přístup k životu a rádi se smějí. A pokud je zrovna nějaký čas nemáte kolem sebe, klidně si pouštějte v televizi veselé komedie nebo sitkomy. I to stačí k pozvednutí ducha, jen je nekritizujte, ale snažte se jim upřímně zasmát. Pokud tuto tendenci při jejich sledování necítíte a spíše váš štvou, vybrali jste si špatné dílko.

Usmívejte se. Je to velice jednoduché a lehké. Úsměv jakožto fyzický úkon se vám po nějaké době praktikování přenese do mysli. Nebude se tedy usmívat jenom vaše tvář, ale také duše. Díky tomu budete schopna překonávat všelijaké překážky mnohem lehčeji. A navíc tím pomůžete i ostatním.

„Pokud se usmějete na lidi na ulici, v metru, v obchodě, zlepšíte jim náladu. Možná nebudou zrovna ve své kůži, ale získají pocit, že na to nejsou sami,“ vysvětluje Karson McGinley.

Opětovně vám navíc tento pocit vrátí a vy se tak nepřestanete smát ani dlouho po návratu domů. Velmi vhodné je také pouštět si muziku, kterou máte rádi. Uklidňuje a zbavuje stresu.

„Dokonce máme klienty, kteří ve chvíli, kdy musí s někým řešit nějaký konflikt nebo nepříjemný problém, odpovídají – nebo se o to aspoň snaží – texty svých oblíbených písniček,“ usmívá se Kori D. Millerová.

Vypadá to legračně, ale zvláště ve chvíli, kdy protějšek pochopí vaši hru, může takováto maličkost zlehčit situaci. A i bez toho tato malá legrácka udrží vaši mysl v zábavném módu a nepřipustí, aby si uvědomila těžkosti, kterými musí projít.

Najděte si ten správný vzor

Pokud cítíte, že vás humor skutečně opouští a všechno se na vás začíná valit, zastavte se, nadechněte a zkuste si uvědomit, kde se stala chyba. Něco jste možná pokazila v práci, čeká vás nepříjemná porada, doma na vás čeká rozezlený manžel. Zkuste se na věc podívat ze širší perspektivy.

Možná je naštvaný, ale pořád je s vámi a nemá tendenci utéct. Takže trable nejsou tak zásadní. Udělala jste něco špatně? To každý. „Zkuste se tomu zasmát. Omluvit se a přiznat, že jste to zpackala, ale nemít z toho zkažený den. Najděte možnost, jak věc napravit, a představte si, jak komicky jste třeba musela vypadat,“ radí odbornice.

Zvláště pro ženy, které mají tendenci si lidi idealizovat, je dobré, když si najdou někoho, kdo pro ně ztělesňuje osobu beroucí všechno s humorem. Tedy takovou, která splňuje to, kam by se chtěly dostat.

Je jedno, jestli je to vaše sousedka nebo třeba moderátorka Oprah Winfrey (67). Ale nechte na sebe takovou osobnost působit (byť v tom druhém případě jen v přeneseném slova smyslu) a učte se od ní. Sledujte gesta, mimiku, zkoušejte odhadnout myšlenkové pochody. Je to jednodušší, než by se vám možná zdálo.

Musíte se na to jenom soustředit. A i když vám to nepůjde hned, zasmějte se alespoň svým pokusům o lepší přístup k životu. Aniž si to uvědomíte, učiníte tím onen důležitý první krok.