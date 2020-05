Nikoho nepřekvapí, že pro zdraví je důležitá psychická pohoda. Stres našemu imunitnímu systému rozhodně neprospívá. Neděláme si ale iluze, že bychom se ho mohli zcela vyvarovat. I proto je potřeba na imunitě pracovat průběžně celý rok a minimalizovat tak riziko, že se nás chytne každá rýma, kašel, chřipka nebo viróza. Správného fungování obranných mechanismů nedocílíte ze dne na den.

Jak prozrazuje lékař Oto Sova, imunita se buduje už od raného dětství: „Prakticky každý kontakt organismu s cizorodou látkou vyvolává v těle tvorbu protilátek. To znamená, že u dítěte nedosáhneme vývoje imunity naprostou izolací a výchovou ve sterilním prostředí, ale drobnými infekcemi, vyskytujícími se v kolektivu.“

Pokud vás maminky držely v pomyslné bublině, neznamená to, že jste nemilosrdně odsouzeni ke každoroční chřipce. Jednou z možností prevence je očkování, které dnes nabízí i mnoho zaměstnavatelů. Pokud tento benefit na pracovišti nemáte, obraťte se na svého praktického lékaře. Na vakcinaci finančně přispívají zdravotní pojišťovny, ale i bez toho nejde o nijak závratnou sumu. Očkování vyjde zhruba na tři sta korun.

„Důležitým faktorem při posilování imunity je vyvážená strava včetně konzumace takzvaných probiotických mikroorganismů,“ vysvětluje lékař Petr Tláskal z organizace AquaLife Institute, zabývající se výživou a hydratací organismu.

„Významnou složkou, která se na stabilizaci pozitivně působících mikroorganismů podílí, je rozpustná vláknina obsažená hlavně v zelenině či ovoci,“ pokračuje.

Skutečnost, že máme do svého jídelníčku pravidelně zařazovat dostatek vitaminů, už nám vštěpovali i rodiče, ale málokdo se tím skutečně řídí. A když, tak v nesprávném množství. „Dietologové uvádějí, že denně by měl člověk sníst tolik dekagramů zeleniny a ovoce, kolik váží kilogramů. Například osmdesátikilogramový člověk by měl sníst osmdesát deka, stokilový jedno kilo a tak podobně,“ prozrazuje jednoduchý klíč lékař a biochemik Oto Sova.

Při budování imunity hraje nemalou roli také přísun vhodných tekutin. „Pravidelný pitný režim významně podporuje všechny životně důležité funkce organismu a je nezbytnou součástí prevence řady onemocnění, včetně těch velice závažných,“ vysvětluje doktor Petr Tláskal.

A co když nejsou zdravé potraviny momentálně dostupné? Pak vsaďte na doplňky stravy, kterých je na trhu nepřeberné množství. A to jak přípravky na samotné posílení imunity, tak i vitaminy C, B nebo D. Ve spojení s pravidelným cvičením, otužováním, psychickou pohodou a dostatečným spánkem jste na nejlepší cestě stát se imunní proti řadě neblahých vlivů.

Základní pravidla pro silnou imunitu