Možná jste už někdy slyšela o dietě založené na principu 16 : 8. Co to znamená? Dieta omezuje jídlo na 8 hodin denně a vyžaduje půst po zbylých 16 hodin (z celkových 24 hodin).

Může se zdát, že 16 hodin ze 24 je dlouhá doba, ale není to tak hrozné, počítá se do ní i spánek. Ale i tak může být 16 hodin bez jídla pořádně dlouhých. Ten, kdo například v sedm ráno potřebuje dobrou snídani, aby vůbec začal fungovat, smí jíst jen do 15 hodin a pak už drží půst až do následujícího rána.

Naštěstí ale existuje i metoda 5+1+1. Pět dní v týdnu jezte, jak a kdy chcete, bez omezení. Šestý den vynechejte pevnou stravu a hodně pijte, například zdravý zeleninový vývar. To urychlí váš metabolismus a hubnutí bude zaručeno. Sedmý den vsaďte na proteiny – a váš metabolismus nabere ještě větší rychlost.

Dietu můžete začlenit do každodenního programu

Oba hubnoucí dny můžou být kdykoliv v týdnu. Nemusí to být každý týden stejně, ale vždy by měly tyhle dny jít po sobě. Kdy začít? Co třeba hned teď?

1. – 5. den: Můžete mlsat

Nemusíte se omezovat, jezte do sytosti, na co máte chuť. Pak pro vás budou dva hubnoucí dny mnohem snazší.

6. den: Udělejte si přestávku

Vyzkoušejte náš recept na nejrychlejší zeleninový vývar, kterého získáte zhruba 1,5 l. Upíjejte ho během celého dne, zelenina povzbudí metabolismus a jemné koření zažene pocit hladu. K tomu byste měla navíc vypít ještě minimálně 1,5 l vody nebo neslazeného čaje.

Jak na to? Nastrouhejte 300 g mrkve a 300 g celeru, 1 zralé rajče nakrájejte na kostičky, 125 g žampionů na plátky. Na tenké nudličky pak nakrájejte 1 velkou cibuli. Snítky 1 malého svazku hladké petrželové natě nasekejte nadrobno a otrhejte lístky ze 4–5 snítek tymiánu. Ve velkém hrnci ohřejte 2–3 lžíce oleje. Restujte na něm cibuli, mrkev, celer a žampiony, dokud nezačnou lehce hnědnout. Přidejte rajčata, petrželovou nať, tymián, 1 bobkový list, 1 lžičku soli, 1 lžičku hořčičných semínek a 1 lžičku celého pepře. Přilijte 1,8 litru vody, uveďte polévku do varu a zakrytou ji vařte při mírné teplotě 15–20 minut. Hotový vývar přeceďte přes jemný cedník, pak ho podle chuti propasírujte přes hadřík.