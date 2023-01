Mohla jste vždycky jíst, co jste chtěla, a najednou pomalu, ale jistě přibíráte? Pravděpodobně to bude souviset s vaším věkem. Od čtyřicítky (a někdy i dříve) začíná tělo postupně odbourávat svalovou hmotu. Ale zato zvyšovat podíl tělesného tuku. Zní to hrozně, ale je to úplně normální a přirozený proces.

A k tomu se nám výrazně snižuje hladina estrogenu, což zase vede ke zpomalení trávení. Když i přesto dál jíte, jak jste zvyklá, podle statistických výpočtů ročně přiberete zhruba 1 kilogram.

Nezdá se to, ale ve výsledku hrůza! Zachovejte klid, nemusíme jen bezmocně přihlížet. Svá kila můžeme udržet na uzdě a navíc udělat i něco pro své zdraví. Naučíme vás, co dělat a jak zabít dvě mouchy jednou ranou!

Pokud naplníme svůj žaludek a střeva správným jídlem, můžeme mít zároveň pod kontrolou svou tělesnou hmotnost a posilovat imunitní systém.

Vsaďte tedy na chytré potraviny, jako jsou brambory, brokolice a parmazán. Ty podporují metabolismus při zeštíhlujících procesech, přispívají k našemu zdraví a také k rychlému hubnutí. Jaké další potraviny si dopřát?

Potraviny pro zdravá střeva a štíhlejší postavu

Jablka

Oblíbené ovoce patří k takzvaným zásadotvorným potravinám, které působí proti překyselení organismu. Kromě toho se v jejich slupce skrývá velké množství pektinu. Ten představuje cenné probiotikum, které mimo jiné stimuluje tvorbu zeštíhlujících bifidobakterií.

Brambory

Když necháme uvařené brambory trochu vychladnout, vznikne velmi rezistentní škrob – mimořádně zdravá balastní látka. Dostane se totiž do střev nestrávená a slouží tam jako potrava pro užitečné střevní bakterie.

Vlašské ořechy

Vysokým obsahem vitaminu B1 podporují růst prospěšných střevních bakterií a posilují střeva proti plísním.

Dobrá nálada Zdravá střeva jsou pro naši náladu zásadní! Střevní bakterie produkují 95 % serotoninu, hormonu štěstí, který zodpovídá za naši psychickou rovnováhu.

Parmazán a pecorino

Probiotické bakterie, které se nacházejí v parmezánu a pecorinu (tvrdý ovčí sýr), se jako pomocníci při trávení postarají o to, aby se mohly aminokyseliny v těle dobře zhodnotit.

Cizrna

Je bohatá na balastní látky, které urychlují trávení, všechny naše prospěšné bakterie ji milují.

Brokolice a spol.

Tato zelená brukvovitá rostlina (ale kromě ní i třeba kapusta, artyčoky nebo červená řepa) je velmi dobrým zdrojem balastních látek. Zelenina příznivě ovlivňuje poměr prospěšných a (spíše) škodlivých bakterií, a přispívá tak k úspěšnému hubnutí.