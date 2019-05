Skoro nejím a přece nehubnu

„Spousta žen má dlouhodobými a opakovanými dietami otupělý metabolismus, který nefunguje správně. U řady z nich paradoxně pomůže začít jíst více a kvalitněji. Teprve pak začnou hubnout,“ radí Jana Havrdová, prezidentka Českého svazu aerobiku a fitness FISAF.cz a dlouholetá vrcholová sportovkyně.

Vždy ale podle ní funguje základní pravidlo, že příjem kalorií musí být menší než jeho výdej. Do výdeje se ale počítá i bazální metabolismus. Je úplný nesmysl, aby žena přijímala méně než 5 000 až 6 000 kJ denně. Pokud sportuje, mělo by to být více.

Nelžete si do kapsy

Mnoho žen má problém, že chtějí hubnout, ale nejsou na sebe dostatečně přísné. Uzobávají během dne drobné mlsky, tu oříšek, tu sušené ovoce, tu čokoládu. Vždy je také nutno vnímat úplně všechno, co za den nejen sníte, ale také vypijete. Nápoje totiž bývají často zdrojem skrytých kalorií.

„Sama jsem si vyzkoušela přísný režim života na kalorických tabulkách, vydržela jsem šest měsíců a za tu dobu zhubla 8 kg,“ přiznává fitness trenérka, která se drží zásady, že „ledničku nepřecvičíš“. „Každý, kdo chce opravdu zhubnout, zhubne, ale chce to disciplínu jak v jídle a pití, tak v pohybu.“



Jakýkoliv pohyb se počítá

Pohyb je nutný vždy a v každém věku. Bez něj tělo nefunguje, jak má, ztrácí fyzickou, ale i psychickou kondici. Celkově je třeba žít čiperně. Každý den nachodit kolem 10 000 kroků, ideálně dvakrát týdně přidat silový trénink a nezapomenout na cvičení typu jóga nebo pilates, které má skvělé fyzioterapeutické účinky.

„Já sama se snažím třikrát až čtyřikrát v týdnu běhat, k tomu mám jednou týdně intenzivní silový trénink za pomoci systému EMS, tedy elektrické stimulace svalů. A po každém běhu se ráda protáhnu svojí vlastní krátkou jógovou sestavou,“ dodává Jana Havrdová.

„Když občas nějaká pravidla porušíte, tak se nic nestane,“ říká. „Zdraví, pohoda a krása zdaleka nezávisí jen na aktuální váze nebo množství naběhaných kilometrů.“