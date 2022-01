Zvolte si, kým chcete být

Zaměřte se na to, kým chcete být, místo toho, abyste se orientovala na čísla či výsledky bez kontextu. Je totiž rozdíl mezi tím, snažit se shodit 10 kilo do plavek, abyste se nestyděla mezi lidmi, a mezi představou být celkově aktivním člověkem.

Zatímco první příklad je orientovaný na to, co si o vás budou myslet ostatní, ten druhý je zaměřen na vás. Položte si otázku, jak by se choval zdravý aktivní člověk, co o sebe pečuje. Nemusíte ale jít do extrémů, život není běh na krátkou trať, spíš maraton.

Mějte sami sebe na prvním místě

Možná si teď říkáte, že jste vytížená a nemáte ani chvilku klidu, natožpak ještě čas sportovat. Pokud ale opravdu chcete být někým, kdo se udržuje v kondici, je tak třeba i jednat.

Takový člověk by si vyšetřil čas, který věnuje sám sobě, a neobětoval by sportovní aktivity na úkor jiných, které by šlo odložit či přesunout na někoho dalšího. Je tedy otázka, zda chcete odkládat vlastní zdraví a pohodu, anebo raději práci, která stejně bude vždycky.

Nepřepalte začátek

Nesnažte se hned dohnat vše, co jste zameškala. Pokud si nastavíte řád hodný vrcholového sportovce, nevydržíte to, cvičení se vám znechutí a přestanete s ním úplně.

Začněte s pohybem v malých dávkách, zkuste třeba běh 1 až 2x týdně. Nebude to tak bolet, nezabere to ani moc času, proto bude snazší udržet si nadšení. A jakmile si zvyknete chodit pravidelně běhat, začne vám aktivní pohyb dokonce chybět a sama od sebe si přidáte víc kilometrů nebo zařadíte běh častěji.

Zjednodušte si návyky

Chcete jít ráno běhat? Nachystejte si věci už večer, budování dobrého návyku bude jednodušší. A aby se to skutečně stalo návykem, naučte se plánovat, vyhradit si třeba přesný den i čas.

Lépe si tak zorganizujete zbytek dne a snížíte riziko, že budete sport stále odkládat. Dobré je i odstranit z dosahu všechna lákadla – budete-li mít doma čokoládu, je mnohem pravděpodobnější, že ji sníte. Tak pryč s ní!

Nevzdávejte to

Vnímejte od začátku sama sebe jako někoho, kdo se o sebe stará jako o zdravého člověka. Sice může chvíli trvat, než si na pravidelné sportování zvyknete, nemusí se také hned dostavit očekávané výsledky, přesto vydržte, protože brzy nastane zlom a změny si všimnete nejen vy, ale i vaše okolí.