Berani Klidový režim

Odebrat se do říše snů bývá pro vaše energické znamení často tvrdý oříšek. Je proto důležité, abyste nejméně dvě až tři hodiny před spaním trávili v klidu a případně zavedli i nějaký relaxační rituál. Postačí pěkná knížka, případně audiokniha. Rozhodně však nic akčního.

Býci Večerní rituály

Jako rození požitkáři spánek milujete, stejně jako všechny aktivity, které mu předcházejí. Na příjemné noční snění vás nejlépe naladí voňavá koupel, výživná pleťová maska nebo šálek bylinkového čaje. A co teprve masáž, kterou vám udělá váš partner. To je vůbec to nelepší!

Blíženci Povídání před spaním

Vaše znamení má neustálou potřebu komunikace, a to i krátce před spaním. Informace nasáváte jako houba a pořád vám to nestačí. Máte-li možnost, popovídejte si před spaním v posteli se svým partnerem nebo si aspoň pusťte do uší nějakou zajímavou audioknihu.

Raci Láskyplné doteky

Zrozenci tohoto citlivého znamení potřebují ke spokojenému spánku blízkost někoho, kdo je má rád. Doteky a pohlazení – to je pro ně ta nejlepší ukolébavka. Kromě toho milují různé rituály, jako je poslech relaxační hudby, zklidňující bylinková lázeň či uvolnění pomocí jógy.

Lvi Meditační cvičení

Pro lvy bývá usínání mnohdy velmi obtížné, protože nedokážou „vypnout hlavu“. I v posteli často ještě organizují, plánují a analyzují. Těmto lidem proto víc než jiným prospějí různá meditační cvičení, během kterých se nechají vést pouze svým dechem a vyprázdní mysl.

Panny Pevně daný řád

Panny mají silný smysl pro řád, takže aby se jim dobře spalo, měly by každý den uléhat pokud možno ve stejnou dobu. Zároveň jsou však velmi zodpovědné, a je-li to zapotřebí, zůstanou vzhůru třeba až do kuropění, aby dodělaly svou práci. Tím si však totálně rozhodí biorytmus.

Váhy Vědomá příprava

Lidé narození ve Vahách mají sklon zajímat se o milion věcí, což způsobuje velkou roztěkanost, a proto není divu, že se jim večer honí hlavou spousta myšlenek, jenom ne na spánek. Tady to chce vědomou přípravu. Nastává čas odpočinku, takže žádná práce, jen relax.

Štíři Poutavá četba

Tajuplné znamení Štíra se občas chytne do vlastní pasti obav a úzkostí, které většinou vygradují právě před spaním. Pomůže kniha s poutavým příběhem, jež přitáhne jejich pozornost natolik, že zapomenou na své vlastní starosti a pokojně se odeberou do říše snů.

Střelci Zdravá únava

Střelci jsou ohromně akční a nejlépe se jim usíná s pocitem dobře odvedené práce. Pokud shledají, že během dne vydali maximum energie tím správným směrem, usnou jako na obláčku. A naopak. K tomu, aby se uvolnili, se zkrátka musí ještě předtím řádně unavit.

Kozorozi Každodenní rutina

Podobně jako pro Panny je i pro zrozence tohoto znamení důležitá rutina a řád. To znamená usínat každý den přibližně ve stejný čas. Jakmile přetáhnou večerku, rozhodí je to i na několik dalších dnů. Důležité také je, aby postel byla pěkně ustlaná a k dispozici byl dostatek polštářů.

Vodnáři Žádná pravidla

Pravým opakem Kozorohů jsou Vodnáři, kteří jdou spát až ve chvíli, kdy pocítí skutečnou potřebu. Jeden den to může být v devět večer, další klidně ve dvě ráno. Nemá smysl nutit je k pravidelnosti. Jenom by naštvaně zírali do stropu. Co ale milují – uklidňující zvuky přírody.

Ryby Zklidňující vůně

Ryby disponují velkou obrazotvorností, částečně i ke své vlastní škodě. Jakmile totiž ulehnou, hlavou se jim začnou honit ty nejhorší možné věci, které by se mohly stát. Tělo se dostane do stresu a po spánku je veta. Pomůže úplná tma, aromalampa a zklidňující oleje (levandule, meduňka aj.).