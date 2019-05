Pohoří Tribeč, kde vznikal děsivý snímek Trhlina, se také říká slovenský Bermudský trojúhelník. Vzhledem k tomu, že se natáčelo v období, kdy mizí lidé, měli někteří členové štábu obavy ze svého zmizení.

„Kolegové například chodili ve skupinkách na toalety, aby nikdo nemusel jít jako poslední. Nikdo z nás nezmizel, tento pocit byl však po celou dobu natáčení všudypřítomný“, říká producent filmu Rasťo Šesták.

Jak herci a štáb zvládali chlad během natáčení v zimním období v hlubokých lesích?

„Počasí si dělalo, co chtělo – sněžilo, pršelo, svítilo slunce…. Zažili jsme doslova všechna roční období. My jsme ale byli vybaveni kvalitním oblečením – základem jsou kvalitní boty a větrovka. Pak už záleží na každém jednotlivci, jak tyto povětrnostní podmínky zvládá,“ říká režisér Peter Bebjak.

Herci museli mít termoprádlo a několik vrstev oblečení. O pauzách se před zimou ukrývali do vyhřívaného stanu. Štáb byl na zimu připraven lépe.

Náročný přesun techniky

Natáčení ve vyšších polohách, které probíhalo například na louce pod Žibricou nebo u Čierného hradu, vyžadovalo pomoc místních lesníků. „Techniku nám do výše položených míst pomáhali transportovat lesníci. Kromě vétřiesky a traktoru se tam totiž nedostalo žádné auto,“ vzpomíná na náročnou organizaci producent Šesták.

Podívejte se na video z natáčení v hlubokých lesích

O filmu

Možná je to jen legenda, možná záměrná mystifikace a možná děsivá pravda. Ale až příliš mnoho z tohoto příběhu se skutečně stalo…



Igor, nezaměstnaný vysokoškolák, se v rámci absolventské praxe dostane do pracovní čety, která vyklízí budovu bývalé psychiatrie. Zde náhodou objeví záznamy Waltera Fischera, jednoho z pacientů, který před sedmdesáti lety záhadně zmizel v pohoří Tribeč. Když se po dvou měsících stejně záhadně objevil, byl dezorientovaný, na celém těle měl nevysvětlitelná zranění a nedokázal popsat, co se mu stalo a kde poslední týdny strávil. Ač byl dlouhodobě hospitalizován, již nikdy se nezotavil.

Když se Igor pustí do pátrání po podrobnostech Fischerova příběhu, zjistí, že tento případ vůbec nebyl ojedinělý. Záznamy o lidech, kteří se v Tribeči ztratili, sahají až daleko do minulosti. K mnoha z nich ale došlo relativně nedávno. Proto se Igor spolu se svou přítelkyní Miou, milovníkem konspiračních teorií Andrejem a tvrdým skeptikem Davidem vydává do tribečských lesů zjistit, jaká je pravda. Pátrání, které zpočátku působí jako nevinná zábava nesourodé skupinky, však končí tragicky…

(Knihu Trhlina u nás vydalo Argo v českém překladu Jiřího Popiolka)

Film byl uveden v ČR pod názvem Trhlina 9. května ve slovenském znění s českými titulky.

Hrají: Matej Marušin, Mária Bartalos, Tomáš Maštalír, Dávid Hartl

Režie: Peter Bebjak

Podívejte se na trailer k filmu