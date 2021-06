Pandemie způsobila doslova revoluci v mnoha oblastech našeho života. A podobně jako děti přešly na dlouhé měsíce na distanční výuku, my dospělí jsme opouštěli kanceláře a open space a naším pracovištěm se staly obývací pokoje, ložnice nebo kuchyně u nás doma. Nyní se vše vrací do normálu, ale jak se na nás home office podepsal a jak co nejlépe zvládnout cestu zpět „mezi lidi“?