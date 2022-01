První dojem může být dost klamný, stejně tak jako láska na první pohled. Přesto většina Čechů tomuhle rychlému úsudku věří. Jak je to možné, když s dotyčným třeba ani neprohodili jediné slovo?

„Prostě je to intuice, ale i určitá zkušenost,“ zamýšlí se nad tématem Ivana z Lovosic a pokračuje: „Určité typy lidí se v životě opakují, ať už jde o vzhled, tón hlasu, způsob oblékání či užívání gest. Pokud vidím člověka, který se hrbí, určitě nepředpokládám, že by šlo o nějakou vůdčí osobnost nebo šéfa firmy.“

Podle psychologů je důvěra v rychlý úsudek daná tím, že člověk je tvor smyslový. Kromě sluchu používá i další ze smyslů, proto je řeč těla skoro stejně důležitá jako rodný jazyk, kterým mluvíte. A na jaká gesta byste měli ve společnosti zapomenout?

Zkřížení rukou či nohou

Dávat si při sezení nohu přes nohu je docela pohodlné. A navíc, například máte-li hezkou sukni a podpatky, může tahle poloha působit velmi svůdně. Odborníci na komunikaci však před tímhle gestem varují, zvlášť při důležitých rozhovorech, jako je firemní schůze, pracovní pohovor nebo jednání v bance. Zkřížené ruce či nohy totiž naznačují obranný postoj, odmítání a neochotu se přizpůsobit.

Jak to udělat jinak: Uvolněte ruce a nohy tak, aby byly dostatečně vidět, budete vyzařovat otevřenost a uvolněnost. A ta je při rozhovoru první vlaštovkou k případné shodě a dohodě.

Neustálé vrtění

Neklid, stres, nervozita? Kdo by to neznal! Je úplně jedno, jestli sedíte ve školní lavici, v čekárně u doktora nebo „na koberečku“ u šéfa. Pokud se na židli vrtíte jako na obrtlíku, dáváte tím okolí signál, že se necítíte dobře. A když do toho ještě zapojíte hraní s vlasy, otáčení prstýnků na rukou nebo mírné poklepávání chodidel, koledujete si o další černý puntík. Tato gesta totiž jasně říkají, jak moc jste v napětí a rádi byste byli někde úplně jinde.

Jak to udělat jinak: Snažte se narovnat. Trochu vás to probere a nebudete působit jako hromádka neštěstí. Rovná záda vám dodají sebevědomí a pomůžou vám lépe se soustředit na rozhovor.

Drbání a masírování

Malá masáž se vždycky hodí. Ovšem ne v momentě, kdy s někým vedete rozhovor! Pokud si třete krk, záda či jinou část těla, dáváte tím na vědomí, že jste ve stresu. Váš protějšek pak získá dojem, že se s ním necítíte dobře. Tenhle pocit je nakažlivý a může vám uškodit jak v pracovních, tak i osobních vztazích. Pozor na to!

Jak to udělat jinak: Pokud jste nervózní, snažte se co nejvíc uklidnit. Nejlepším způsobem, jak se poprat s nervozitou, je jednoduché dechové cvičení. Zkuste dýchat pouze nosem, uvidíte sami, že se váš dech prohloubí, zpomalí a postupně s ním odejde také úzkost.

Kousání nehtů

Tenhle zlozvyk podle psychologů praktikuje zhruba 29 procent dospělých Čechů. Patříte mezi ně? Kousání, žužlání či jiné „opracovávání“ špiček prstů je považováno za neslušné a nechutné. Dáváte tím najevo, že vás druhý člověk znervózňuje, což například při pracovním pohovoru nepůsobí jako dobrá vizitka.

Jak to udělat jinak: Zaměstnejte při řeči ruce! Používejte přátelská gesta s otevřenými dlaněmi, a vyvarujte se naopak póz, při nichž je třeba zatnutá pěst, která působí vyloženě nevraživě. Gesta vám přidají na atraktivitě a zároveň vtáhnou posluchače do hovoru.

Koukání „do blba“

Směřujete svůj pohled dolů k zemi? Tímhle drobným gestem přiznáváte nejen nízké sebevědomí, ale i svou určitou znechucenost a antipatii, kdy se na dotyčného nemůžete ani podívat. Opačným extrémem je hypnotický pohled přímo do očí protivníka. Okolí si ho může vysvětlit jako agresivitu, zastrašování až „výzvu k boji“. Liknavý a uhýbavý oční kontakt zase vypovídá o tom, že nejednáte upřímně a něco skrýváte.

Jak to udělat jinak: Oční kontakt je důležitý, svázaný se vzájemnou důvěrou a empatií. Klidně se na druhého člověka dívejte, ale snažte se, abyste nepůsobili příliš dotěrně. Atmosféru odlehčíte třeba i tím, že se při komunikaci občas usmějete.

Ublížený výraz

Jste naštvaní, zasmušilí, bez nálady? Nečekejte, že vás okolí začne utěšovat. Naopak, většina lidí se poté, co vás uvidí, bude okamžitě snažit prchnout! Proč by si s vámi kazili náladu? Pokud tedy chcete mít u druhých úspěch, zkuste působit pozitivně a uvolněně. Nemusíte se zrovna smát od ucha k uchu, ale když se vám občas podaří milý úsměv, je to jen k vašemu dobru. Lidé ho budou vnímat jako vstřícné gesto a více se ve vaší přítomnosti uvolní.

Jak to udělat jinak: Váš úsměv nemusí být hlučný ani okázalý. Klidně se můžete jen pousmát. Dávejte ale pozor, abyste přitom nekrabatili čelo, nepřivírali oči a neohýbali horní ret. Vaše přátelské gesto by se tak mohlo snadno změnit v úšklebek, což by mělo bohužel opačný efekt!

Co prozradí vaše hlava? Tahle část těla vypovídá o vašich emocích více, než si myslíte. Vzpřímené držení: Snažíte se zachovat ve věci odstup a neutrální postoj. Lehký záklon vpravo: Ve vašem hledáčku se objevil někdo přitažlivý, dáváte mu najevo svůj zájem. Sklon dolů: Signalizuje odmítání. Cokoli, co váš protějšek říká, se vám nelíbí. Hrozí větší výměna názorů. Zakrývání úst: Pokud si dáváte dlaň před pusu, většinou to znamená, že se cítíte nejistí a chystáte se trochu mlžit nebo lhát. Dotek nosu: Tření nosu je jasným důkazem nervozity a neupřímného jednání. Jde-li ale jen o letmý dotek, může značit dobrý nápad. Promnutí očí: Že by vám něco spadlo do oka? Pokud ne, asi to bude známkou toho, že se chystáte ke lži. Čím větší „habaďúra“, tím bývá tření očí výraznější. Podpírání brady: Nudíte se a nejraději byste dělali něco úplně jiného. Ohmatávání krku: Škrábání, hlazení nebo mačkání krku je spojováno s nejistotou.

Chování bez emocí

O lidech, kteří jsou pořád „v klidu“ a bez emocí, se říká, že jsou neslaní nemastní. Tahle společenská nálepka ale není dvakrát lichotivá. Jako by vám dávala najevo, že jste nekomunikativní, samotářští podivíni. Někteří kolegové mohou mít pocit, že nemáte vlastní názor nebo že se o ostatní vůbec nezajímáte.

Jak to udělat jinak: Snažte se trochu uvolnit! Projevte svůj zájem, zeptejte se svého protějšku třeba, jak se měl o víkendu nebo co nového zrovna chystá. Psychologové také doporučují kopírovat gesta a výrazy druhých lidí. Podobné jednání totiž vzbuzuje pocit sounáležitosti a porozumění. Jako byste naznačovali, že jste spolu „na jedné lodi“. Díky tomu pak lépe zapadnete do kolektivu.