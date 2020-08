Říká se jim energetičtí upíři. Jedná se o lidi, kteří v podstatě vysávají sílu z jiných. Život s nimi bývá dost těžký. Proto je lepší se jich umět zbavit.

Jsou všude kolem nás. Určitě jste si jich všimli, i když jste je třeba neuměli přesně pojmenovat. Většinou se jim člověk snaží vyhýbat, protože jen hovor s nimi ho vysiluje. Jenže někdo to nedokáže. „Energetičtí upíři“ totiž nebývají ve většině případů skutečně zlí. Jen vnímají svět zatraceně negativně. A to je sžírá tak, že v sobě nemají žádnou pozitivní sílu. Tu čerpají z ostatních.

Copak jste někdy nešli s někým na kafe v dobré náladě a písničkou na rtu a nevraceli jste se pak zcela zničení a nejistí sami sebou i vším, co se kolem děje? Přesně to značí, že jste na něj narazili. Na upíra.

Je tedy důležité si lidí kolem sebe všímat a umět rozlišit, kdo by mohl mít k takovémuto chování sklony. „Bývají většinou velmi dotěrní. Ačkoli nechcete, přisednou si k vám. Neuznávají hranice,“ popisuje jeden ze znaků psycholožka Sherrie Carter a pokračuje: „Mají také sklony k dramatičnosti, z komára udělají velblouda a z krtince Mount Everest.“

Ničí to i zdraví Dlouhodobý kontakt s lidmi, kteří vám berou energii, může mít podle vědců negativní dopad na vaše zdraví. Co všechno může hrozit?

Způsobuje záněty – na nutnost někomu pořád spravovat život a na vyčerpání z této sisyfovské práce tělo reaguje. Prostě se velice laicky řečeno vznítí a problém je tu.



– na nutnost někomu pořád spravovat život a na vyčerpání z této sisyfovské práce tělo reaguje. Prostě se velice laicky řečeno vznítí a problém je tu. Ničí imunitu – ba co víc! Je pro ni přímo pohromou. Je na to spousta studií a opět za to může hlavně stres. Organizmus se ho snaží vyhnat, a tím nestíhá bránit sám sebe.



– ba co víc! Je pro ni přímo pohromou. Je na to spousta studií a opět za to může hlavně stres. Organizmus se ho snaží vyhnat, a tím nestíhá bránit sám sebe. Nabourává jídelníček – neštěstí a zmatek v hlavě spousta lidí zahání jídlem. Na zdravou stravu ani zdravý životní styl nemají vůbec sílu myslet.



– neštěstí a zmatek v hlavě spousta lidí zahání jídlem. Na zdravou stravu ani zdravý životní styl nemají vůbec sílu myslet. Mění mozek – podle vědců se v něm při životě s energetickým upírem stanou velmi podobné změny, které trápí pacienty s posttraumatickou poruchou.



Většinou také vidí ve všem a v každém chybu. Cokoli se jim stane, je špatně. I když je povýší, je to důvod stresovat se, protože šéf za to bude určitě něco chtít, a navíc je to stejně pitomec a pracovat se pod ním pořádně nedá. Tedy aspoň tak to vidí oni.

„S těmito svými názory mají potřebu se neustále někomu svěřovat. Stěžují si, kudy chodí, vzdychají, někdy i roní slzy nebo to aspoň vypadá, že brzy budou,“ doplňuje odbornice.

Silnější povahy takové lidi okamžitě odeženou. Jenže co si budeme povídat – těch je méně. Ostatním je jich často líto a snaží se je utěšit. To je ale chyba. Nikdy se jim to totiž nemůže povést a ještě odevzdají svou pozitivní energii někomu, kdo z ní stejně okamžitě udělá temně hořekující sílu. „Energetický upír“ totiž musí být nešťastný a negativní. Jinak žít nedokáže. A proto je potřeba ho nechat odejít. Jak na to?

Krok 1 Nenechte se zmást

Na první pohled vás možná nenapadne, s kým máte tu čest. Výstřednost těchto jedinců vám může dokonce imponovat, pomluvy, které šíří, vás ze začátku třeba vážně pobaví. Navíc jsou tak dramatičtí, že to někdy ostatní oslní. A ty jejich příběhy o tom, jak měli pořád v něčem smůlu! Někdy se člověk přistihne, že je vlastně obdivuje za to, co všechno dennodenně překonávají.

Buďte na sebe v tomto ohledu přísní. To, že někomu hází všichni klacky pod nohy, není jen tak možné. Pravděpodobně bude pes zakopaný jinde. „Věřte také signálům svého těla i duše. Vycítí „upíra“ dříve, než se s tím srovná mozek,“ tvrdí doktorka Carter. Podle ní je důležité si přesně pojmenovat, jak odcházíte ze společných setkání.

„Cítíte napětí ve svalech? Bolí vás hlava, jste jako bez života, připadáte si podráždění, smutní a zmatení? Tak to jste se zřejmě potkali s takovým vysávačem,“ uzavírá nekompromisně. V tu chvíli je potřeba přistoupit k další akci.

Krok 2 Omezte kontakt

Když už takové lidi poznáte, je potřeba omezit s nimi kontakt. Samozřejmě to někdy není zcela možné, třeba v případě, kdy je máte v rodině anebo třeba, když se jedná o vašeho spolupracovníka, s nímž je prostě nějaký ten kontakt nutný. Pak si ale musíte nastavit pevné hranice.



To platí zvláště v komunikaci s těmi, kteří mají potřebu vám neustále vykládat své zoufalé příběhy a nevědí, kdy přestat. „Velice spolehlivou metodou je ve chvíli, kdy za vámi s něčím přijdou, začít hovor s nimi větou jako: určitě ti pomůžu, ale pospěš si, mám na tebe jen pět minut,“ radí odbornice. Po uplynutí této doby se zdvořile omluvte a s konkrétním vysvětlením, co jdete udělat (za těch pět minut určitě něco vymyslíte), se co nejrychleji vzdalte.

Nikdy s nimi nechoďte v práci sami na oběd. A když vás bude víc, soustřeďte se na někoho jiného a s ním hovořte. Pokud si k vám přisedne o přestávce u kávy, omluvte se, že zrovna už musíte jít, a raději zmizte.

Krok 3 Nedejte se

Nezáleží na tom, jak moc se vám líbí představa, že zrovna vy byste mohli všechny problémy „energetického upíra“ vyřešit a pomoci mu. Nikdy, ale opravdu nikdy to nedokážete. Chronicky negativní lidé vás buď nebudou poslouchat anebo si okamžitě vytvoří nové tragédie, které musejí prožívat.

Nenechte se proto vtáhnout do jejich světa. „Zakažte si cítit k nim nějakou empatii nebo nedej bože lítost. Naopak se snažte v případě, kdy se takovému hovoru nevyhnete, odpovídat věcně a trochu je srážet. Naznačte jim, že tohle přece prožívá každý a není to takový problém,“ nabádá psycholožka Sherrie Carter. Tím je odradíte, oni sami odejdou a budou si hledat jinou oběť.

Nikdo neříká, že tito lidé mají život lehký. Spíš to vypadá, že ani náhodou. Skutečně věří všem těm hrozivým věcem, o kterých tak mluví, i když jsou ve skutečnosti banální? Někteří určitě ano. A ti potom skutečně zaslouží politování, ale jen z dálky. Protože každý si svůj život z větší části vystaví sám. A cizí elementy, kvůli nimž pak jeho zdivo praská, opravdu nepotřebuje.

Hra na mučedníky

Každý „energetický upír“ miluje, když se dostane do role oběti. Tedy někoho, komu ostatní nespravedlivě ubližují jen proto, že se prostě špatně narodil. Nikdy nehledají vinu na své straně, ale na straně druhých. Přímo hltají emotivní pomoc od ostatních a to jim zvyšuje sebevědomí. Pokud jim ji nedopřejete a odmítnete s nimi tuto hru hrát, budou zklamaní a stanete se v jejich hře jen další uzurpující figurkou. Ale dají vám pokoj. Jak to řešit ve vztahu

Spojení s takovým člověkem většinou vyhledávají lidé s poddajnou, tedy submisivní povahou. I pro ně je to ale nebezpečné. Mezi lidmi možná vypadá „energetický vampír“ jako chudinka, doma ale takto nejedná. Vyžaduje plnou péči a poslušnost. Vždyť se mu děje tolik nepravostí. „Nikdy neposlouchá názory druhého, ani nedělá kompromisy,“ popisuje ho expertka na ženské zdraví a duši Christiane Northrup. Celý svět se prostě musí točit podle něj.

Svůj protějšek často straší nejrůznějšími ultimáty a vyhrožuje, že od něj odejde. Pokud můžete, nežijte s takovým člověkem.

I jeho ale někdo může milovat. Pak však musíte ukázat svou autoritu a stanovit si pravidla. Nelze akceptovat, abyste všechno doma dělali jen vy. Podělte se o to, určete si i dny, které budete mít jen pro sebe, a věnujte se během nich svým koníčkům. Že na to nikdy nepřistoupí? Podle odborníků to tak nemusí být. Už proto, že – jak jsme řekli v úvodu – „energetičtí upíři“ nemusí být nutně zlí lidé. A mnohdy nejsou.