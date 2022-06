Hry na cestu Co vidím?

Čekáte na železničním přejezdu nebo na semaforech? Jeden z hráčů si vybere objekt, který vidí, a řekne: Hádejte, co vidím modrého (žlutého, červeného...)? Ostatní se rozhlížejí kolem a hádají. Kdo jsem?

Jeden z hráčů si myslí nějakou známou osobu, pro malé děti vyberte někoho, koho dobře znají, nebo třeba pohádkovou bytost. Druhý se pomocí otázek, na které lze odpovědět pouze ano, nebo ne, snaží zjistit, o koho se jedná. Kdo má lepší paměť?

Jeden hráč začne popisovat, co viděl. Viděl jsem na ulici pána s pejskem. Druhý hráč to zopakuje a přidá, co viděl on: Viděl jsem na ulici pána s pejskem a modrou lavičku. Další hráč to opět všechno zopakuje a přidá další položku. Vyhrává ten, kdo si toho zapamatuje nejvíc a ve správném pořadí. Umíš to spočítat?

Při dlouhých cestách mohou starší děti zkusit spočítat, kolik aut v protisměru kolem nich projelo (mohou přidat i barvu, například kolik červených aut).