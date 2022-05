Bílá čokoláda Dovedete se nadchnout pro věci, jste rozverní – někdy trošku moc, ale je to roztomilé. Umíte vycítit touhy ostatních, a jste proto dobrým parťákem. Máte ale sklon k nezodpovědnému jednání a často vám dělá problém dokončit to, co jste už započali. Ostatní si vás cení pro vaši otevřenost, vstřícnost a přátelskou povahu. Jste tvořiví a hledáte netradiční cesty v životě i v řešení problémů. Reagujete spontánně, nechybí vám empatie a nadšení. Oříšková čokoláda Máte rádi čokoládu, do níž se dá zakousnout – a to platí v přeneseném smyslu i pro váš život. Nehledáte kompromisy, jste spolehliví, vytrvalí a vždy máte v záloze plán B. Jste nejspíš nadšenými jedinci, pro vás je život velikou šancí, kterou si nehodláte pokazit. Vaše životní motto zní: učit se, rozumět a znát. Jste prakticky založení lidé, klidní, mírumilovní a trpěliví, také ke svému okolí a nejbližším velmi pozorní a vnímaví. Hořká čokoláda Nebojíte se riskovat a vždycky jdete s dobou. Rádi stavíte na odiv svoji sílu a nezávislost, ale kdo vás zná lépe, ten ví, že máte velké srdce. Přátelé a rodina jsou pro vás vždy na prvním místě. Držíte se spíš při zemi, rozhodně netoužíte po tom, abyste vzlétli k výšinám. Jste praktičtí a trpěliví, dokážete být ale také nesmírně tvrdohlaví. Patříte nejspíš k silným osobnostem s dostatkem sebevědomí, nesnesete kompromis, průměrnost a do všeho se vrháte naplno. Porézní čokoláda Jste člověk, na kterého se dá spolehnout. Rádi si udržujete svůj vnitřní klid, tvrdíte, že ve všem se dá najít kompromis, uklidňujete ostatní, jste pro ně motivací, že všechno jde vyřešit. Pokud to ale je možné, radši se zabýváte svými věcmi a nepletete se do záležitostí ostatních. Jste sebevědomí lidé, přirozené autority s vlastním názorem. Máte svoje rituály, zaběhnuté vzorce chování, o které se opíráte, a za všech okolností z vás srší pohoda a klid. Plněná čokoláda Rádi poznáváte a učíte se nové věci, chtěli byste, aby to tak dělali i ostatní. Jste rození optimisté, ale občas jednáte snad až příliš impulzivně. Přetékáte energií, stíháte několik věcí najednou, někdy se možná až předvádíte. Věci, které vám vadí, prostě ignorujete. Jste odhodlaní a milujete riskování, ale do citů dáváte celé své srdce. Každý zádrhel ve vás zvyšuje ctižádostivost a pomáhá vám dosahovat lepších výkonů. K tomu dovedete podnítit i druhé.