Cibule sice na první pohled nevypadá nijak zajímavě, ovšem nenechte se mýlit. Tahle zelenina skrývá pod svými slupkami spoustu vitaminů, minerálů a výživných látek, které jinde hned tak nenajdete. Kupte si tedy kilo cibule (vyjde vás asi na 15 korun) a zahrňte ji do svého jídelníčku.

Pravda, jediné, co musíte při jejím zpracování vydržet, jsou slzy, které vám nejspíš vytrysknou pokaždé, když do cibule říznete. Ovšem pozor, i cibulový pláč je zdravý! Lidské slzy obsahují enzym lysozym, který vyživuje buňky na povrchu oka a vnitřní straně víček. A to není všechno, čím vám může tahle zelenina být prospěšná.