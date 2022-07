„S manželem jsme se rozhodli bydlet v domě jeho maminky za Prahou. Ze začátku nám to přišlo jako oboustranně výborný nápad, protože ona už žije sama a na spoustu věcí by bez pomoci nestačila. Zároveň nám to poměrně efektivně vyřešilo problém s vysokými nájmy a hypotékami v hlavním městě, kde oba pracujeme. Pomáhali jsme jí s úklidem domku, zahradou, nákupy. Ani nám nevadilo, že dům není dvojgenerační a dělíme se o kuchyň. K dispozici jsme měli dva pokoje. Všechno se zdálo být víceméně v pořádku, dokud jsem neotěhotněla a nenarodila se nám dcera.Od té doby ji nemůžu vystát. Chápu, že to zřejmě nemyslí špatně, ale její neustálé poučování a rady, o které se ji nikdo neprosil, mi začínají neskutečně vadit. Když není po jejím, hned je oheň na střeše. K tomu má pocit, že jsem jako matka naprosto nesvéprávná a že s manželem všechno děláme špatně. Chtěli bychom se odstěhovat, ale chybí nám finance,“ svěřila se čtenářka Gabriela (31), která se stejně jako spousta mladých rodin ocitla z důvodu stále se zvyšujících cen nemovitostí v bezvýchodné situaci.