Rozhovor s odbornicí Janou Dohnalovou, lektorkou a ředitelkou Bikram Yoga Prague Jaká je vlastně „přidaná hodnota“ této formy jógy?

Bikram jóga je výjimečná tím, že její ustálenou formu šestadvaceti poloh a dvou dýchacích cvičení najdete všude po světě a že je vám předávaná už více než čtyřicet let přesně tak, jak ji její zakladatel Bikram sestavil. Všichni její instruktoři měli štěstí, že se mohli školit přímo u něj. Nikdo z nich se ji nesnaží udělat ani zábavnější, ani originálnější či méně náročnou jen proto, aby se klientovi zavděčil. Předáváme ji přesně v té formě, jak funguje. Kdo ji nejvíc ocení?

Bikram jógu mohu doporučit všem, kteří trpí typickými problémy spojenými s dnešním životním stylem. Ať už to jsou chronické bolesti zad a páteře, migrény, nespavost, obezita, astma, nebo jenom potřebují posílit imunitní systém či zvýšit psychickou odolnost. Je tady pro všechny, kteří se nebojí se nechat u nás tak trochu „zabít“, aby se vzápětí cítili jako znovuzrození. Dá se při pravidelném cvičení hubnout? Půjde nám váha rychle dolů?

Bikram jóga má kromě jiného intenzivní detoxikační účinky, což je zároveň i skvělá příprava pro samotný hubnoucí režim. Aktivní formou zbavuje tělo škodlivých látek, odbourává stres a dodává mu energii. Pravidelným cvičením dvakrát až třikrát týdně efektivně zformujete svou postavu a posílíte svalstvo v celém těle. Cvičením v teple dochází k lepšímu spalování kalorií a tuk mizí. Výsledky vidíte už po prvních dvou týdnech aktivního cvičení, a to nejen na váze. Opravdu je nutné chodit ideálně třikrát týdně?

To se odvíjí od toho, co vlastně od bikram jógy očekáváte. Pokud máte náročné zaměstnání nebo životní styl a potřebujete si odpočinout, vypnout hlavu, relaxovat a věnovat aktivní chvíli jenom sám sobě, může vám vyhovovat chodit také jednou až dvakrát týdně. Jestli chcete zhubnout, nastartovat novou rutinu, chcete na sobě vidět výsledky a nastavit nové vzorce zdravého životního stylu, určitě doporučujeme četnost návštěv zvýšit alespoň na tři lekce týdně. Jak dlouho lekce trvá?

Klasická terapeutická bikram lekce trvá 90 minut a odcvičíte v ní šestadvacet poloh a dvě dýchací cvičení. Polohy jsou sestaveny tak, aby vás každá jednotlivá ásana připravila na tu nadcházející, a pořadí poloh se nikdy nemění. Jak se na takovou lekci obléknout?

Vezměte si minimalistické oblečení. V sále je opravdu teplo. Tepláky či trička s dlouhým rukávem nejsou tedy na místě. Přiléhavé oblečení je výhodou, jelikož se díky němu lépe soustředíte na pohyb a výdrže v polohách a pomůže vám snadněji reagovat a aplikovat instrukce. Díky zrcadlům, kde celých 90 minut můžete svou praktiku kontrolovat, se též učíte mít rádi to, co vidíte. Je pro někoho tato jóga ze zdravotního hlediska vyloženě nevhodná?

Je vhodná úplně pro každého. Jsme vlastně takové malé sanatorium a mnoho našich klientů si bikram jógu našlo právě za účelem zlepšení svého zdravotního stavu. Pomáhá při chronických onemocněních, je vhodná jako pooperační rehabilitace či řeší dlouhodobé problémy hybného aparátu, jako jsou například bolesti zad, kloubů atd. Jediným omezením jsou kardiovaskulární choroby, vrozené vady nebo defekty. V těchto případech určitě doporučujeme nejdříve konzultovat váš stav s ošetřujícím lékařem či daným specialistou. Co si na první lekci určitě vzít s sebou?

První lekce, jak jsme již uvedli, je hodně specifická. Před samotným začátkem je třeba s instruktorem absolvovat krátký vstupní pohovor, kde získáte ty nejdůležitější informace do lekce a vyplníte informační dotazník. Je proto nezbytné dorazit alespoň půl hodiny před začátkem, aby na vše byl dostatek času. Na cvičení si vezměte sportovní oblečení, ideálně z funkčních materiálů, co odvádí pot. Budete potřebovat dva ručníky (jeden do sálu a druhý poté do sprchy), podložku a vodu, ideálně neperlivou a neochucenou. Vše si lze zapůjčit či koupit ve studiu, takže pokud spěcháte na svou první lekci třeba z práce, pohodlně si vše vyzvednete u nás na recepci za malý poplatek. Doporučujeme vám nejíst 2 až 3 hodiny před lekcí a v průběhu celého dne je nutné doplňovat dostatečné množství tekutin. V případě praktikování ranních lekcí vám doporučujeme nechodit na cvičení nalačno.