Může se také stát, že navážete spojení s nějakou jinou než andělskou bytostí, což poznáte velmi snadno. Podobné entity nás často nutí k něčemu, co je nám nepříjemné, nebo v nás nějakým způsobem posilují naši vlastní bolest. V takovém případě ale spojení okamžitě přerušte, zavolejte na pomoc archanděla Michaela a požádejte ho, aby tuto bytost odvedl pryč. A proč právě Michael? Je to ten největší andělský bojovník, který vítězí nad temnými silami a nepustí k vám nikoho, jehož úmysly nejsou láskyplné. Zároveň si představujte, jak vás ze všech stran obklopuje zářivě bílé světlo a láska. Protože to, co sestává z lásky, vám nikdy nemůže ublížit. Poté už můžete přistoupit k další komunikaci. Až skončíte, nezapomeňte zúčastněným poděkovat.