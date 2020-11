Který jste typ podle energie dóša? Váta: Vítr, vzduch a vesmírný prostor

Lidé typu váta jsou, co se týká stavby jejich těla, spíše malí a štíhlí. Obvykle bývají velmi tvořiví a plní kreativních nápadů. Také jsou veselí, ale i netrpěliví – často jim činí potíže vydržet u jedné věci, občas jim chybí „ukotvení“. Pokud je něco vyvede z rovnováhy, mají sklon k roztržitosti, stresu a nervozitě. Důležitá je pro ně stabilita. Pomoct jim v tom může pravidelná doba jídla, pevný denní režim a také zklidňující činnosti, jako je například jóga nebo meditace. Pitta: Oheň a voda

Typ pitta má spíše atletickou postavu a miluje sport. Má bystrého ducha a vůdčí schopnosti, ale i sklon k přehnaným reakcím a netrpělivosti. Má v sobě příliš žáru. Pokud není pitta v rovnováze, může se to projevit cholerickými výstupy, žaludečními vředy a pálením žáhy. Proto se typu pitta doporučuje „chlazení“ na všech úrovních – vyhýbat se horkým, ostrým a agresivním jídlům a v tichosti meditovat. Ve volném čase je důležité odhodit myšlenky na přehnané výkony. Jen tak se zklidní příliš ohnivá mysl. Kapha: Země a voda

Lidé typu kapha mají spíše silnější tělo a stojí pevně oběma nohama na zemi. Milují pohodlí, pořádek a pravidelný denní rytmus, jsou trpěliví a spolehliví. Všeobecně se kapha typ jen nerad vydává ven ze své bezpečné zóny. Jestliže se dostane do nerovnováhy, hrozí přibývání na váze, infekce a deprese. Pro tenhle typ je důležité vnést do života lehkost a zažívat nové věci. Tělo aktivizují lehká a dobře stravitelná jídla s povzbuzujícím kořením a nepříliš náročné sportovní aktivity (např. jogging nebo chůze).