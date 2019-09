1. Tma nic nevyřeší

Pokud si myslíte, že po tmě partner nic nevidí, jste na omylu. Vidí a hlavně doteky cítí. Takže ano, možná tmou schováte nějaké to nevzhledné znaménko, pihy či celulitidu, ale rozhodně tím neschováte madla lásky ani vaše tvary jako takové. A proč byste to dělala? Nezapomínejte na jednu důležitou věc, on už si vás takovou vybral. Takže pokud nejste zrovna obalená v mega stahovacím prádle s mega pushupkou na hrudníku i zadečku, a nemáte na sobě nakreslený naprosto cizí obličej, pak můžete mít jistotu, že on dobře ví a vidí, do čeho jde. A možná si vás vybral právě pro to, co vy samotná považujete za svojí největší nedokonalost.

2. Mějte se ráda

Naučit se opravdu milovat sama sebe je asi jedna z nejtěžších věcí. Vůči sobě býváme totiž nejkritičtější, nejpřísnější a nejméně spravedlivé. Je samozřejmě dobré znát svoje chyby a slabé stránky, ale až přílišné sebebičování vám k ničemu nepomůže a ani nikam neposune. Všeho s mírou, říká se. Nebuďte k sobě zbytečně moc přísní a milujte svoje já takové, jaké je. Klidně i s těmi křivými nohami, celulitidou, znaménky, špíčky… nikdo není dokonalý a věřte nám, že i na druhé straně je si člověk ze svých nedostatků nejistý, zvláště pak v intimních chvílích.

3. Poznávejte sami sebe

Masturbace není zlé, ani sprosté slovo. Je považována za relaxační, dokonce až protistresové cvičení. Poznáte tak i lépe svoje tělo, svoje touhy a chtíče. Když budete vědět, co se líbí vám, odrazí se to skvěle na vašem vnitřním sebevědomí, a pak bude mnohem jednodušší uvolnit se a ukázat i partnerovi, co byste ráda.



4. Komunikace

Předpokládáme, že při sexu na jednu noc vás podobné stydlivé myšlenky nepřepadají. Pokud vám na člověku nezáleží, není důvod se stresovat, že. Takže nervozita nastává vždy, když nám o toho druhého opravdu jde. Už ho ale nějaký ten pátek znáte, nevidíme tedy důvod, proč byste si nemohla popovídat o tom, co vás před milováním straší. Nebo riskněte klasické nepovedené poprvé a dejte si druhou šanci. Žádný učený z nebe nespadl.

5. Pravidelnost

Čím častěji a čím více, tím lépe. Trénujte, budete se tak poznávat a zvykat si na sebe. Dříve tak opadnou ostychy a můžete začít experimentovat.

6. Moc nepřemýšlejte

Pokud už předem budete myslet na prohru, je velká pravděpodobnost, že celá akce skončí fiaskem. Nemyslete, vypněte a nechte se unášet láskou, vášní, chtíčem a pocity jeden ke druhému. To ostatní už přijde samo. A jestli to nepřijde hned, máte alespoň na čem pracovat, což je důležité.



7. Smích léčí

Neříká se to náhodou. Umí totiž krásně uvolnit a odpoutat pozornost od problému. A pokud jím je váš strach z milování, tak si povídejte, nikam nespěchejte a pomaličku se u toho jeden druhého dotýkejte. I kdyby vám k tomu měla pomoci třeba sklenka vína.

8. Změna

Jestliže nic z toho nezabralo, je možná chyba v partnerovi. Neumí nebo vás nechce dostatečně uvolnit při milování, je mu vlastně jedno, co prožíváte a jak se cítíte, myslí jen na sebe a není ochoten nic měnit? Pak je něco špatně a je lepší se zamyslet, v čem je háček. Někdy je kompletní změna to nejlepší možné řešení. Sex má být součást vaší lásky a vy byste se při něm měla cítit dobře.