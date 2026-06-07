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Když je doma ponorka. Pomůže klidný rozhovor, zkuste i nové koníčky

Zlozvyk, který nám dřív připadal na partnerovi roztomilý, se po letech může změnit ve velký zdroj napětí. Neznamená to, že vztah selhal, ale že je třeba něco změnit.
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Ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Nazývá se to ponorka neboli ponorková nemoc. Původně označovala stav lidí uzavřených dlouho v jednom prostoru, dnes tak popisujeme i vztahy, kdy nás po čase začne dráždit i maličkost, kterou jsme dřív snadno přehlédli.

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Nemusí jít o selhání vztahu nebo o to, že by byl špatný od začátku, spíš o přirozený důsledek dlouhodobé blízkosti. Na začátku totiž funguje takzvaná zamilovaná slepota – mozek pod vlivem hormonů tlumí kritické myšlení a partnerovy zlozvyky a špatné vlastnosti vnímáme jako drobnosti.

Tato „ochrana“ ale postupně mizí a může pak přijít vyčerpání z toho, že se to, co nám vadí, pořád opakuje. To, co bývalo úsměvné, se nám tak může po letech začít zdát nesnesitelné.

Směr naší pozornosti

Hranice toho, co ještě uneseme, se přitom posouvá pomalu a skoro nepozorovaně. Nejdřív nás partnerovy zlozvyky jen popuzují, ale pořád jsme ochotni je snášet. Zlom přijde ve chvíli, kdy nám začne být nepříjemná i jeho přítomnost, hlas nebo to, jak se po bytě pohybuje.

V tu chvíli už nejde o jednotlivosti, které na něm nesnášíme, ale o to, jak se spolu celkově cítíme. Domov pak přestává být místem, kde si člověk odpočine, ale místo toho v něm cítí napětí. A všechno nás pak stojí daleko víc sil než dřív.

Kdy už to skutečně nejde

Pokud ve vztahu zůstává respekt a ochota ke kompromisu, má smysl hledat cesty, jak spolu fungovat. Ponorka sama o sobě neznamená konec, ale spíš signál, že je potřeba něco změnit. Oba partneři by ale měli být ochotni uznat, že ten druhý má své potřeby a že dlouhodobé přehlížení drobných problémů vede k jejich zvětšování.

Jestliže ale jeden z partnerů opakovaně ignoruje, co tomu druhému vadí, a není ochotný udělat ani malý krok, situace se posouvá jinam. V takové chvíli už nejde jen o zlozvyky, ale o ztrátu základní úcty. A bez ní se i dlouhé manželství může proměnit v soužití, které člověka spíš vyčerpává, než aby mu dávalo pocit jistoty a klidu.

Nezřídka děláme tu chybu, že druhého začneme hlídat a opravovat. Jenže tím si vlastně sami zesilujeme to, co nám vadí, a nespokojenost se postupně nabaluje. Čím víc pozornosti něčemu věnujeme, tím víc to roste a zabírá nám prostor v hlavě.

Mnohem víc pomůže trochu ustoupit a soustředit se jen sami na sebe a třeba začít trávit víc času mimo společnost svého partnera, například najít si nový koníček. Může to být úplná drobnost, ale právě tyto malé úniky pomáhají srovnat vnitřní napětí a leckdy se tím uvolní i samotný vztah, protože v něm ubude tlak.

Ze svého pohledu

Důležité je změnit, jak spolu o problémech mluvíme. Nejde o to, hádat se, ale věci si vyjasnit, ideálně dřív, než k hádce vůbec dojde. Protože v emocích člověk není moc konstruktivní. Když začneme druhému něco vyčítat, on se pustí do protiútoku nebo se stáhne, to znamená, že většinou nic nevyřešíme.

Mnohem víc pomůže říct vše klidně a konkrétně, to znamená vysvětlit, co přesně nám vadí a jak se u toho cítíme. Nehodnotit partnera, ale popsat vlastní prožitek. To pomůže, aby se druhý necítil v ohrožení a dokázal nás skutečně vnímat. Neznamená to, že se všechno hned změní, ale dává to prostor, aby se věci opravdu řešily a dalo se spolu fungovat dál.

Pomoci může i zavedení jasných hranic v každodenním fungování. Domluvit si čas, kdy má každý prostor sám pro sebe a například i v jaké části bytu si ho bude bez vyrušení druhého užívat. A také se vědomě vyhýbat situacím, které konflikty spouští.

A když už se tak stane, zkusit se nejdřív zhluboka nadechnout a napočítat do deseti. Někdy stačí dát si odstup a nechat emoce odeznít, jindy pomůže rozdělit odpovědnosti tak, aby každý nesl důsledky svého chování. Ne všechno je ale nutné hned řešit nebo napravovat.

Článek vznikl pro časopis Rytmus života.

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