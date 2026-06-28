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Zlomené srdce není mýtus. Komu hrozí nejčastěji a jak bolest zvládnout

Tereza Dusová

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Ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Zcela upřímně – kdo může říct, že neměl nikdy zlomené srdce. Nejedná se jen o metaforu. Je to skutečný psychický a fyzický stav, který ovlivňuje běžné fungování. Někdo jej dokonce přirovnává k infarktu.

Neustále slýcháme, že má někdo zlomené srdce – většinou ve spojení s rozchodem, rozvodem, traumatem nebo hlubokým zklamáním. Kde se toto rčení vzalo? A je vůbec založené na pravdě? Možná vás to překvapí, ale ano! Následky nešťastné lásky totiž nejsou jen o smutku, ale mohou se vážně dotýkat i srdce.

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Nedávný výzkum potvrdil, že lidé, kteří prošli rozchodem, mají v prvních dnech či měsících podobnou mozkovou aktivitu, jako když prožívají fyzickou bolest. Odborníci došli k závěru, že odmítnutí i emocionální a fyzická bolest jsou zpracovávány ve stejné oblasti mozku. Tzv. syndrom zlomeného srdce tudíž není mýtus, ale realita.

Podobnost s infarktem

Podle autorky knihy The Little Book of Heartbreak (Mála kniha o zlomeném srdci) Meghan Laslocky, by to mohlo být proto, že při zklamání v lásce jsou sympatické (sympatikus) i parasympatické (parasympatikus) nervové systémy spouštěny současně. O co se jedná?

Parasympatikus je součást nervového systému, který šetří energii, obnovuje vnitřní rovnováhu a podporuje regeneraci. Spouští se po jídle nebo během meditace a regenerace – zpomaluje srdeční frekvenci a dýchání.

Naproti tomu sympatikus připravuje tělo na akci a projevuje se zrychleným srdečním tepem nebo rozšiřováním zornic. Když jsou oba systému spuštěny současně, je logické, že tělo pociťuje nepohodlí, možná i bolesti na hrudi připomínající infarkt nebo úzkost. Jedná se o syndrom zlomeného srdce, který se odborně nazývá takotsubo kardimyopatie.

Další spouštěče

  • Domácí násilí: může vést ke stejným psychickým i fyzickým projevům.
  • Nevěra: pokud přijdete partnerovi na nevěru, můžete být natolik ochromeni stresem, že se dostaví syndrom zlomeného srdce.
  • Toxický vztah: nepodepisuje se jen psychickým rozpoložením, ale i bolestí na hrudi a úzkostmi.
  • Smrt blízké osoby: ztráta a truchlení nás mohou ochromit.

Má podobné příznaky jako infarkt myokardu – projevuje se bolestí na hrudi a dušností. Na rozdíl od infarktu ale nevzniká ucpáním cév, ale přechodným „omráčením“ srdečního svalu vlivem extrémního stresu.

Rizikovou skupinu tvoří ženy

Náchylnější jsou k němu ženy, podle statistik až 90 procent případů tvoří dámy po padesátém roce života.

„Dokonce jsem zažila pacienty, kteří prodělali z rozchodu mrtvici,“ popisuje americká lékařka Courtney Nesbitt a upozorňuje, že i když se jedná o extrémní případy, ilustrují, jak silně člověk emocionální bolest prožívá.

Dobrá zpráva je, že syndrom zlomeného srdce je jen málokdy smrtelný. Pro pacienta i jeho lékaře je to však varovný signál, že na stresové situace reaguje srdce špatně a postižený člověk by měl být pod lékařským dohledem dlouhodobě.

Bolest se může projevovat také změnou chuti k jídlu (přejídáním nebo naopak nechutenstvím, v extrémních případech i poruchou příjmu potravy), s tím související změnou tělesné hmotnosti, bolestmi hlavy nebo žaludku. Léčba ale neexistuje. „Bohužel jediným lékem na zlomené srdce a emocionální bolest je čas,“ dodává Nesbitt.

Abyste se ze ztráty blízké osoby vzpamatovali co nejdříve, je nutné se od daného člověka izolovat, nezkoušet ho kontaktovat ani nesledovat jeho profily na sociálních sítích. Samozřejmě ve chvílích, kdy spolu máte děti, je to mnohem problematičtější, ale i tak je možné udržet komunikaci přechodně jen na nejnutnějším minimu. Ne nadarmo se říká, že kdo sejde z očí, sejde i z mysli.

Každý smutek má své fáze

Podobně jako při zármutku, i zlomené srdce má své fáze. Tyto fáze nejsou lineární a člověk mezi nimi může přecházet tam a zpět. Patří mezi ně šok a popírání, smutek ze ztráty, hněv a frustrace, přijetí a smíření.

Ovšem pozor! Začne-li vás smutek omezovat v běžném fungování nebo začne dopadat na pracovní nebo mateřský výkon, neváhejte vyhledat psychologickou pomoc.

Účinným prostředkem, jak se z rozchodu rychleji dostat, je udělat si čas pro sebe, chodit na delší procházky nebo cvičit. Jak známo, při pohybu se v mozku vyplavují endorfiny, kterým se přezdívá hormony štěstí. Okamžitě tlumí stres, zlepšují náladu a navozují pocit euforie.

Nehledejte hned náhradu

Pokud máte po rozchodu tendenci „díru v srdci“ ihned zalepit někým jiným, nedělejte to. Stejně jako je každý vztah unikátní, zaslouží si i svou dobu truchlení. Pokud se bezhlavě vrhnete do vztahu s někým jiným, může to být ve finále ještě horší. Nikdo nebude tak dobrý, nebude vás tak znát a vy budete mít tendenci srovnávat. Navíc pokud nejste s rozchodem vyrovnaní, nejspíš ani nebudete schopni se opravdu znovu zamilovat.

A to je nefér nejen k vám samotným, ale i k potencionálnímu partnerovi. Mnohem účinnější je udělat si čas na to, co jste dlouho nedělali – víkend s přáteli, nový koníček nebo například pořízení pejska.

Článek vznikl pro časopis Pestrý svět.

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