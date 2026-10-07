Označení, že je někdo „narcis“, se objevuje poměrně často. Říká se tak člověku, který je zahleděný sám do sebe. Jaký je rozdíl mezi sebevědomím, narcistickými rysy a narcistickou poruchou osobnosti?
„Zdravé sebevědomí je stabilní. Člověk ví, co umí, unese kritiku a nepotřebuje, aby ho druzí ujišťovali o jeho hodnotě. Narcistické rysy znamenají, že tato stabilita chybí. Sebehodnocení pak závisí na tom, jak ho vidí ostatní, a domáhá se pozornosti. Takové rysy má řada úspěšných a fungujících lidí,“ vysvětluje pro Pestrý svět psycholog Pavel Pařízek a dodává, že o poruchu osobnosti jde až tehdy, když je vzorec trvalý a poškozuje samotného člověka i jeho okolí.
Patří sem megalomanie, potřeba obdivu a snížená schopnost empatie.
Nejprve láska, pak jenom kritika
Narcistický člověk o svém problému často neví a o to horší je to pro jeho okolí – ať už se jedná o přátelské nebo milostné vztahy, které navazuje velmi snadno. Zpočátku jsou totiž tito lidé okouzlující. „Sebejistota je přitažlivá. Lidé s výraznými narcistickými rysy bývají společensky zdatní, umějí bavit a vědí, jak na sebe upoutat pozornost,“ tvrdí terapeut z platformy Terapie.cz.
V začátku vztahu navíc partnera zahrnují láskou. Nový partner je pro ně totiž tím nejsilnějším zdrojem obdivu, a proto dostává soustředěnou pozornost.
Nejde nutně o vypočítavost. Zájem může být upřímný, jen je vázán na to, co partner poskytuje, ne na to, kým je. Rozdíl se ukáže až v okamžiku, kdy pozornost přestane být opětována. V tu chvíli dochází i k prvním větším hádkám.
„Partner slouží především jako zdroj potvrzení. Dokud ho poskytuje, je vztah příjemný, ale jakmile začne mít vlastní potřeby nebo nesouhlasí, začíná napětí. Rozhovory se točí jen kolem něj, jeho úspěchů, jeho křivd a jeho nálad. Někdy jde jen o nepříjemnou sebestřednost, jinde o systematické ponižování,“ popisuje odborník.
Jiný názor znamená velký problém
Kritika je pro lidi s narcistními rysy Achillovou patou. „Zasahuje to, co je u těchto lidí nejméně stabilní, tedy sebehodnocení. Odborně se mluví o narcistickém zranění. Navenek se projeví jako vztek, pohrdání, protiútok nebo mlčení. Podobně působí situace, kdy věci nejdou podle nich. Za zlobou bývá úzkost, kterou si ale dotyčný nepřipouští,“ vysvětluje Pavel Pařízek.
Varovné signály
Jeden prudký výbuch ale z nikoho „narcise“ nedělá. Varovný je vzorec, kdy se po každém nesouhlasu z kritizovaného stává viník a téma se nikdy nevrátí k původní věci.
Odejít od narcistického partnera není jednoduché. „Vztah se střídáním dobrých a špatných fází vytváří silnou vazbu. Dobré chvíle živí naději, že se vrátí ten původní partner. K tomu se přidává postupné oslabení vlastního úsudku. Kdo léta slyší, že vidí věci špatně, začne o sobě pochybovat,“ míní odborník.
Lidé zůstávají v takovém vztahu také kvůli dětem, bydlení a penězům. To není slabost ani patologie, ale mnohdy i rozumný odhad nákladů. Rysy osobnosti jsou stabilní, ale ne neměnné. S věkem a po životních ztrátách se u části lidí zmírňují.
Nesnažte se měnit to, co nejde
Psychoterapie může pomoci tehdy, když člověk sám cítí, že mu jeho způsob fungování škodí. To nastává zřídka, protože porucha spočívá právě v tom, že problém bývá vždy u druhých. Z partnerské pozice nelze druhého změnit a snaha o to obvykle jen prodlužuje vyčerpání.
„Ne každý těžký vztah je vztah s narcistou a ne každý partner, který se choval hrubě, je nenapravitelný,“ uzavírá psycholog.
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Hádky, které nemůžete vyhrát
I v tom nejspokojenějším páru se partneři občas pohádají. Výměna názorů je zcela normální. Pokud ale z každé hádky vycházíte jako viník, je čas zpozornět. „Pokud se člověk po většině rozhovorů cítí zmatený, omlouvá se za věci, které neudělal, a začíná si pro jistotu zapisovat, co bylo řečeno, něco není v pořádku. Rozhodující je opakování a jednosměrnost, ne jednotlivý výrok,“ vysvětluje psycholog Pavel Pařízek.
Mezi nejčastější manipulativní techniky „narcisté“ používají zpochybňování reality druhého, kdy partner slyší, že si věci vymýšlí nebo přehání. Dále přesouvání viny, trestání mlčením, stavění třetích osob do role svědků a posouvání pravidel ve stylu „co bylo včera v pořádku, je dnes prohřešek“.
„Je ale radno přiznat si, že tyto pojmy se dnes nadužívají. Prvky některých z nich se objevují v běžných hádkách, a to na obou stranách. Spolehlivější než seznam technik je pohled na výsledek,“ uzavírá terapeut.
Článek vznikl pro časopis Pestrý svět.