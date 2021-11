Velmi obecně by se dalo říct, že ženský svět je „barevnější“. Má tedy mnoho odstínů, a to v každodenní rozmanitosti, ale také v emočním světě. Ženský mozek vytváří složité křižovatky a slepé uličky, zatímco mužský svět je spíše černobílý, zjednodušený.

Muži neřeší tolik detailů jako ženy, jsou zaměřeni na cíl a výsledek, případně na výkon. Na prvním místě je obvykle práce přes den a to ostatní po pracovní době. To, že se muž zaměřuje pouze na jednu věc, není jen základ vtípků o mužích, je to prostě pravda...

Proč vás muži nechtějí I ženský svět se výrazně proměnil. Ženy už nejsou ty „upejpavé“ dámy jako před sto lety. Mají svůj svět, umí být sexy, svůdné, ale také drsné, a někdy jsou až tak „unikátní“, že si nejsou schopné najít partnera.

Které ženské vlastnosti muži ve vztahu nesnesou? Tak především je jim proti srsti žena „šéfka“ . Je jen malá skupina submisivních mužů, kterým takové ženy nevadí.

Chlap neocení ani „plačku" , když je žena uplakaná a hysterická, je to na ně moc. Ale ženské emoce ke vztahu prostě patří.

Extra vysazení jsou pak na dámy, které je chtějí od základu měnit a vychovávat .

. Fenoménem dnešní doby jsou pak žárlivky , „stíhačky“ a stalkerky. Muži určitě na sociálních sítích také „omrknou“ fotky, ale některé ženy jsou ochotné sledovat každý partnerův krok a dělat scény, pokud vidí, že je online třeba na Whatsappu, a přitom jim nebere telefon. Samozřejmě práce neomlouvá...

A nejhůře muži snášejí, když nejlepší kamarádkou jejich ženy je maminka, se kterou se musí radit o každé maličkosti.

Také emočně jsou muži mnohem „jednodušší“, což jim usnadňuje běžný život i vztahy.

„Ženy žijí bohatý vnitřní život, v každé události, která se děje v jejich životě, vidí mnoho odstínů... Na jednu stranu je to výhoda, protože jejich emoční život je díky tomu bohatý, na druhou stranu je to ale nevýhoda, když se takové ženské vnímání dostane do střetu s tím mužským,“ říká americká psycholožka Nancy Douglasová.



„Mužský svět je mnohem přímočařejší,“ dodává. „Muž nevidí každou situaci v mnoha odstínech, prostě vnímá to, co se děje, a snaží se najít řešení. Když se něco stane, žena si hned představí dalších tisíc situací, na tu základní navazujících, zatímco muž vnímá jen to, co se stalo. Pokud pro sebe navzájem nemají pochopení, může dojít ke kuriózním situacím, ale klidně také k rozchodu.“

Právě proto je základem každého dobrého vztahu komunikace. Mnoho mužů protočí oči, když si představí, jak by měli o každé „blbosti“ se svou drahou mluvit, ale bez toho to prostě nejde. Tedy do určité míry.

Muži musí mít pochopení a s partnerkou hovořit, když vidí, že dochází k nesmyslným sporům nebo že se ženě něco „nezdá“.

Naopak ženy by neměly zneužívat toho, že je jejich protějšek ochoten komunikovat, k neustálému štěbetání „o ničem“. Udělejte kompromis a váš vztah jen pokvete.