Nalaďte se na Valentýn. V těchto kouscích budete femme fatale

Ruku na srdce, dokáže snad něco lépe vykouzlit valentýnskou náladu než červená? Asi ne. Stačí jen vybrat ten pro vaše oko nejlahodnější odstín a zahalit se do něj.

Klasikou jsou šaty, ale zkusit můžete i méně výrazné prvky: červené lodičky, kabelku, šátek či šperk.

Další léty prověřenou kombinací jsou materiály jako krajka či hedvábí. Takový krajkový top, body nebo jen podprsenka doplněná sakem zařídí přesně to, co potřebujete - sexy, ale stále ryze sofistikovaný look.

Mámivě, a přesto decentně vypadá hedvábná halenka, třeba ve spojení s koženkovou sukní.

Chybět však nemůže ani černá, zvlášť malé černé nabízejí jistotu, která nikdy nezklame. Vypadají velmi odvážně, především pokud je oživíte páskem s ozdobnou sponou, perlovým náhrdelníkem či netradičními punčochami se vzorem.