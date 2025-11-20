Nedůvěra a nekonečné podezírání. Únavné výslechy na téma, kde a s kým ten druhý byl a co tam dělal. Narušování soukromí a prohledávání telefonu. Srdceryvné scény plné výčitek, obviňování a slz. Pronásledování, kontrolování, tajné slídění v mobilu nebo počítači. V nejhorším případě i fyzické násilí. Toto všechno dokáže žárlivost.
„Žárlivost není jen jedna emoce. Je to spíš komplexní směs pocitů, ve které se mísí strach ze ztráty milované osoby, nejistota, pocit ohrožení, hněv, smutek a někdy i pocity méněcennosti. Může se projevovat různě – od tichého stažení se a smutku až po výbuchy hněvu, kontrolování partnera či dokonce sledování,“ referuje na svém blogu psychoterapeutický poradce František Horák.
Výslechy, slídění v telefonu, pláč...
Odborníci na mezilidské vztahy se shodují, že i když je tento pocit většině lidí do jisté míry přirozený, je to jedna z nejzhoubnějších emocí, která dokáže nenávratně narušit mezilidské vztahy.
„Žárlivost je velmi obtížná a dokáže zničit i velmi dobrý a kvalitní partnerský vztah. Žárlivý partner je podezíravý i v situacích, kdy je očividné, že k žárlení důvod není. Takovýto partner nežárlí jen na vašeho kolegu v práci, souseda či bratra. Žárlivý muž žárlí i na kamarádky, kolegyně, matku či sestru své partnerky. Zrovna tak žárlivá žena. Neplatí, že by ji znejišťovaly pouze manželovy kolegyně či kamarádky ze studií. Žárlí stejně tak na manželku bratra svého manžela, manželovy kamarády z fotbalu a jiné osoby, které se právě objeví v blízkosti jejího partnera,“ popisuje v knize Řešíme partnerské problémy psychoterapeutka Erika Matějková.
Žárlí tedy ženy i muži bez rozdílu. Ať už se s tímto problémem potýkáte vy, nebo váš partner, je dobré uvědomit si jedno: nic jako zdravá žárlivost neexistuje, není to totiž nic jiného než převlečená nedůvěra a vaše vlastní nejistota.
Obojí úzce souvisí se sebevědomím: pokud věříme, že si zasloužíme, aby nás náš protějšek miloval a že jsme pro něj dostatečně dobří, nebudeme se užírat tím, pokud třeba po práci vyrazí na kafe s kolegyní nebo se usměje na tu sympatickou prodavačku v pekárně. Roli často hrají i špatné zkušenosti z minulosti.
„Zklamání v předchozích vztazích, nevěra nebo pocit opuštění mohou zanechat jizvy a vést k větší ostražitosti a žárlivosti v budoucích vztazích,“ upozorňuje Horák.
Velkou roli hraje zdravé sebevědomí
A co když ve vás přece jenom začne hlodat nejistota? Zkuste si opakovat: partner si pro život zvolil právě vás, protože s vámi chce být, a vždy se k vám vrátí. A to je skvělé, ne? Tak proč se znepokojovat tím, že zlomek svého času stráví i s někým jiným? Naopak pokud tomu druhému dopřejeme dostatečný prostor, aby se mohl věnovat vlastním zálibám a trávit čas s přáteli, aniž by ho kvůli tomu pokaždé čekala tichá domácnost, bude se za námi o to raději vracet.
„Snažte se kontrolovat si své myšlenky tak, abyste se vyhnuli zevšeobecnění. Hlídejte si obecné závěry typu ‚ona mě určitě podvádí, je mi nevěrná‘. Místo toho si sami pro sebe popište situaci: ‚Cítím se znejistěný, protože partnerka přišla o 10 minut později z práce. Znejišťuje mě, že nevím, kde byla‘. A postupně, po malých krůčcích, se učte zvykat si na nejistotu,“ radí Erika Matějková, jak postupovat.
Pokud je naopak tím, kdo se užírá žárlivostí, váš protějšek, radí Matějková empatický, leč pevný přístup: vyslechněte jej, nepřerušujte ho a nechte ho vymluvit. Pokud vás neustále vyslýchá a podezírá, nehrajte s ním podle jeho pravidel.
„Na žárlivé dotazy neodpovídejte. Nenechte se vmanipulovat do situace, že se obhajujete a snášíte důkazy o své nevině. Každá odpověď, kterou svému partnerovi dáte, jen rozdmýchá další proud žárlivých otázek,“ nabádá Matějková.
Zkuste na to jít jinak. „Ujišťujte partnera o svém citu k němu. Na otázku: ‚Co jsi včera dělala s kamarádkou na večeři, určitě jste tam nebyly samy dvě ženské, kdo tam s vámi ještě byl? Určitě ten nový kolega…‘ se neobhajujte, nevymlouvejte mu jeho představu. Ujistěte ho o svém citu: ‚Mám tě moc ráda, záleží mi na tobě, jsem s tebou ráda…‘ Často právě za žárlivými scénami je jen touha po ujištění,“ doplňuje Matějková.
Pokud žárlivé výstupy ve vztahu navzdory veškeré snaze přetrvávají, vypovídá to bohužel o jediném: narušené důvěře. Buďte upřímní, má-li k tomu vaše polovička důvod, zkuste jej odbourat, aby vám mohl snáze důvěřovat. Pokud jej ale nemá, pak vám nejspíš nezbyde než se zamyslet nad budoucností vašeho vztahu. Protože bez důvěry vás žádná růžová budoucnost nečeká.
Žárlivost ještě nikomu nikdy nepřinesla nic dobrého. Nezaměňujte ji za důkaz lásky ani ji nevyužívejte k manipulaci s partnerem.
A co dělat, pokud cítíte, že vám žárlivost ve vztahu přerůstá přes hlavu? Nebojte se vyhledat párového terapeuta, případně se vydat na psychoterapii sami, jestliže vám vlastní žárlivost komplikuje život. Bez ní vám v partnerství bude mnohem lépe.
Článek vznikl pro časopis Pestrý svět.