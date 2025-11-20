Zdravá žárlivost neexistuje. Je to jen převlečená nejistota

Žárlivost někdy pocítil každý. Co když ale přeroste únosnou míru a začne ničit váš vztah? Stejně jako je obtížné s ní žít, je těžké se jí zbavit. Poradíme, co v takové situaci dělat.
Fotogalerie1

Ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Nedůvěra a nekonečné podezírání. Únavné výslechy na téma, kde a s kým ten druhý byl a co tam dělal. Narušování soukromí a prohledávání telefonu. Srdceryvné scény plné výčitek, obviňování a slz. Pronásledování, kontrolování, tajné slídění v mobilu nebo počítači. V nejhorším případě i fyzické násilí. Toto všechno dokáže žárlivost.

Aktuální číslo

Pestrý svět

Předplatné můžete objednávat zde

„Žárlivost není jen jedna emoce. Je to spíš komplexní směs pocitů, ve které se mísí strach ze ztráty milované osoby, nejistota, pocit ohrožení, hněv, smutek a někdy i pocity méněcennosti. Může se projevovat různě – od tichého stažení se a smutku až po výbuchy hněvu, kontrolování partnera či dokonce sledování,“ referuje na svém blogu psychoterapeutický poradce František Horák.

Výslechy, slídění v telefonu, pláč...

Odborníci na mezilidské vztahy se shodují, že i když je tento pocit většině lidí do jisté míry přirozený, je to jedna z nejzhoubnějších emocí, která dokáže nenávratně narušit mezilidské vztahy.

„Žárlivost je velmi obtížná a dokáže zničit i velmi dobrý a kvalitní partnerský vztah. Žárlivý partner je podezíravý i v situacích, kdy je očividné, že k žárlení důvod není. Takovýto partner nežárlí jen na vašeho kolegu v práci, souseda či bratra. Žárlivý muž žárlí i na kamarádky, kolegyně, matku či sestru své partnerky. Zrovna tak žárlivá žena. Neplatí, že by ji znejišťovaly pouze manželovy kolegyně či kamarádky ze studií. Žárlí stejně tak na manželku bratra svého manžela, manželovy kamarády z fotbalu a jiné osoby, které se právě objeví v blízkosti jejího partnera,“ popisuje v knize Řešíme partnerské problémy psychoterapeutka Erika Matějková.

Žárlí tedy ženy i muži bez rozdílu. Ať už se s tímto problémem potýkáte vy, nebo váš partner, je dobré uvědomit si jedno: nic jako zdravá žárlivost neexistuje, není to totiž nic jiného než převlečená nedůvěra a vaše vlastní nejistota.

Obojí úzce souvisí se sebevědomím: pokud věříme, že si zasloužíme, aby nás náš protějšek miloval a že jsme pro něj dostatečně dobří, nebudeme se užírat tím, pokud třeba po práci vyrazí na kafe s kolegyní nebo se usměje na tu sympatickou prodavačku v pekárně. Roli často hrají i špatné zkušenosti z minulosti.

„Zklamání v předchozích vztazích, nevěra nebo pocit opuštění mohou zanechat jizvy a vést k větší ostražitosti a žárlivosti v budoucích vztazích,“ upozorňuje Horák.

Velkou roli hraje zdravé sebevědomí

A co když ve vás přece jenom začne hlodat nejistota? Zkuste si opakovat: partner si pro život zvolil právě vás, protože s vámi chce být, a vždy se k vám vrátí. A to je skvělé, ne? Tak proč se znepokojovat tím, že zlomek svého času stráví i s někým jiným? Naopak pokud tomu druhému dopřejeme dostatečný prostor, aby se mohl věnovat vlastním zálibám a trávit čas s přáteli, aniž by ho kvůli tomu pokaždé čekala tichá domácnost, bude se za námi o to raději vracet.

Co praví horoskop?

  • Lev: Lev touží po obdivu a uznání, potřebuje být středem pozornosti. Když má pocit, že se mu této jeho „živé vody“ od partnera nedostává, jeho hrdost trpí a on žárlí.
  • Rak: Je citlivý a v lásce velmi ochranitelský. Ve vztahu Rak potřebuje cítit hluboké spojení. Bývá ale také podezíravý, jeho žárlivost pramení ze strachu z odmítnutí.
  • Býk: Touží po stabilitě, věrnosti a bezpečí. Pokud Býk cítí, že je jeho jistota ohrožena, může být velmi žárlivý.
  • Štír: Štír je vášnivý a intenzivní, a když se zamiluje, jde pro něj vše ostatní stranou. Zároveň má sklony být majetnický a dělá mu potíže protějšku důvěřovat. A odtud je k žárlivosti velmi blízko.

„Snažte se kontrolovat si své myšlenky tak, abyste se vyhnuli zevšeobecnění. Hlídejte si obecné závěry typu ‚ona mě určitě podvádí, je mi nevěrná‘. Místo toho si sami pro sebe popište situaci: ‚Cítím se znejistěný, protože partnerka přišla o 10 minut později z práce. Znejišťuje mě, že nevím, kde byla‘. A postupně, po malých krůčcích, se učte zvykat si na nejistotu,“ radí Erika Matějková, jak postupovat.

Pokud je naopak tím, kdo se užírá žárlivostí, váš protějšek, radí Matějková empatický, leč pevný přístup: vyslechněte jej, nepřerušujte ho a nechte ho vymluvit. Pokud vás neustále vyslýchá a podezírá, nehrajte s ním podle jeho pravidel.

„Na žárlivé dotazy neodpovídejte. Nenechte se vmanipulovat do situace, že se obhajujete a snášíte důkazy o své nevině. Každá odpověď, kterou svému partnerovi dáte, jen rozdmýchá další proud žárlivých otázek,“ nabádá Matějková.

Zkuste na to jít jinak. „Ujišťujte partnera o svém citu k němu. Na otázku: ‚Co jsi včera dělala s kamarádkou na večeři, určitě jste tam nebyly samy dvě ženské, kdo tam s vámi ještě byl? Určitě ten nový kolega…‘ se neobhajujte, nevymlouvejte mu jeho představu. Ujistěte ho o svém citu: ‚Mám tě moc ráda, záleží mi na tobě, jsem s tebou ráda…‘ Často právě za žárlivými scénami je jen touha po ujištění,“ doplňuje Matějková.

Pokud žárlivé výstupy ve vztahu navzdory veškeré snaze přetrvávají, vypovídá to bohužel o jediném: narušené důvěře. Buďte upřímní, má-li k tomu vaše polovička důvod, zkuste jej odbourat, aby vám mohl snáze důvěřovat. Pokud jej ale nemá, pak vám nejspíš nezbyde než se zamyslet nad budoucností vašeho vztahu. Protože bez důvěry vás žádná růžová budoucnost nečeká.

Žárlivost ještě nikomu nikdy nepřinesla nic dobrého. Nezaměňujte ji za důkaz lásky ani ji nevyužívejte k manipulaci s partnerem.

A co dělat, pokud cítíte, že vám žárlivost ve vztahu přerůstá přes hlavu? Nebojte se vyhledat párového terapeuta, případně se vydat na psychoterapii sami, jestliže vám vlastní žárlivost komplikuje život. Bez ní vám v partnerství bude mnohem lépe.

Článek vznikl pro časopis Pestrý svět.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Když mozek jede na půl plynu: proč přichází mozková mlha a jak se z ní dostat

Ilustrační snímek

Možná se vám někdy stalo, že jste se nedokázali soustředit, zapomínali jednoduché věci nebo vám všechno připadalo jako přes závoj. Může jít o takzvanou mozkovou mlhu. Proč vlastně vzniká a jak s ní...

Slovník generace alfa nejen pro rodiče. Co znamená 6 7, aura nebo sigma?

ilustrační snímek

Zdá se vám někdy, že vaše děti mluví cizí řečí? Pokud u vás doma padají výrazy jako „skibidi toilet“, „rizzovat“, „aura points“ nebo „six-seven“, máte čest se slangem generace alfa. Náš slovníček vám...

Jíme stejně, ale tloustneme. Co se děje s tělem po čtyřicítce

Ilustrační fotografie

Možná se vám to taky stalo – jíte méně než dřív, ale kila vám jdou stále nahoru. Metabolismus se s věkem mění a tělo spaluje pomaleji. Jak to změnit a udržet si štíhlou postavu?

Příběh Nory: Připadám si jako chůva, jeho děti mám stále na krku

Ilustrační snímek

Když jsem se s mým současným přítelem seznámila, byl rozvedený a z předchozího vztahu měl dvě malé děti. Já byla zamilovaná a nic pro mě nebyl problém, ani jeho závazky. Jenže jak šel čas, tak mi...

Kabát jako srdeční záležitost. In jsou letos jednoduché i výstřední

Kostkovaný kabát je klasika, která v šatníku rozhodně nesmí chybět. Pro fanynky...

Zima bez tohoto svrchníku? Jen to ne! Vždyť by to byl skoro hřích, kdybyste nevyužili všechny možnosti, které nabízí.

Zdravá žárlivost neexistuje. Je to jen převlečená nejistota

Zdravé vztahy nevyžaduj neustále prokazování důvěryhodnosti. Důvěra není...

Žárlivost někdy pocítil každý. Co když ale přeroste únosnou míru a začne ničit váš vztah? Stejně jako je obtížné s ní žít, je těžké se jí zbavit. Poradíme, co v takové situaci dělat.

20. listopadu 2025

Vlčí hlad není selháním vůle. Co se děje ve vašem těle doopravdy

Ilustrační snímek

Možná to také zažíváte. Je po večeři, žaludek je plný, a přesto se zničehonic dostaví neodolatelná touha sníst sáček chipsů nebo zmrzlinu přímo z krabičky. Ruka jako by jednala sama. Vyčítáte si to,...

20. listopadu 2025

Barbecue vepřová žebra

Barbecue vepřová žebra
Recept

Střední

140 min

Barbecue žebra jsou nejlepší s čerstvým nebo rozpečeným pečivem.

Mrkněte na řasy. Aby mohly chránit, potřebují vaši důkladnou péči

Mít dokonale vypadající řasy lze snadno. Chce to jen dodržovat pár pravidel pro...

Nerostou jen tak pro parádu, hrají zásadní roli při ochraně očí. A když jsou navíc krásné a pěstěné, je to jen dobře. Víte, jak se starat o své řasy?

19. listopadu 2025

Biohacking může zlepšit spánek, výkon i zdraví. Jak ale poznat, že už škodí

Ilustrační fotografie

Technologie jsou všude kolem nás. A spousta už se bez chytrých hodinek či prstenu ani pořádně nevyspí. Nebo si to jenom myslí? Jaká jsou pro a proti životního stylu řízeného aplikací?

19. listopadu 2025

Bezé roláda s vlašskými ořechy

Bezé roláda s vlašskými ořechy
Recept

Střední

70 min

Nevíte, co upéct? Vyzkoušejte tuto bezé roládu.

Lékárna.cz: ePoukaz, který ušetří čas pečujícím i seniorům

Komerční sdělení
ePoukaz, který ušetří čas pečujícím i seniorům

Pečovat o blízké se zdravotními potřebami není jen o trpělivosti a empatii, ale často i o těžkých balících a promyšlené logistice. Nová služba ePoukaz na Lékárna.cz to výrazně usnadňuje.

18. listopadu 2025

Zuzana zhubla 62 kilogramů. Pomohla jí operace i změna životního stylu

Zhubnout je jedna věc, ale váhu si pak udržet, to už je něco jiného. Zuzana...

Zuzaně nebylo ještě ani čtyřicet a už trpěla morbidní obezitou. S pomocí chirurgického zákroku a trvalé změny životního stylu se jí podařilo zhubnout šedesát dva kilogramů.

18. listopadu 2025

Odhalte vínové tajemství. Tento odstín se drží na módní špici

Propínací svetřík můžete nosit na holé tělo nebo pod něj přidat tričko či...

Temně červené tóny se už několikátou sezonu drží na výsluní a nehodlají na tom nic měnit. Už máte svůj kousek v odstínu bordó či rubínové?

18. listopadu 2025

Kuřecí stripsy v cornflakes a celerové pyré

Kuřecí stripsy v cornflakes a celerové pyré
Recept

Střední

60 min

Udělejte dětem radost domácími stripsy.

Peppa má sestřičku! Nová knížka, která si získala srdce malých čtenářů
Peppa má sestřičku! Nová knížka, která si získala srdce malých čtenářů

Není snad dítěte, které by neznalo prasátko Peppu. Když do rodiny Prasátkových na jaře přibyl ještě nový člen, všichni byli v očekávání nových...

Příběh Nory: Připadám si jako chůva, jeho děti mám stále na krku

Ilustrační snímek

Když jsem se s mým současným přítelem seznámila, byl rozvedený a z předchozího vztahu měl dvě malé děti. Já byla zamilovaná a nic pro mě nebyl problém, ani jeho závazky. Jenže jak šel čas, tak mi...

17. listopadu 2025

Kabát jako srdeční záležitost. In jsou letos jednoduché i výstřední

Kostkovaný kabát je klasika, která v šatníku rozhodně nesmí chybět. Pro fanynky...

Zima bez tohoto svrchníku? Jen to ne! Vždyť by to byl skoro hřích, kdybyste nevyužili všechny možnosti, které nabízí.

17. listopadu 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.