Vztah s kolouškem ženám svědčí. S mladším mužem rozkvetou a ožijí

Nikdo neříká, že svět je spravedlivý. A ohledně citů nebyl po pravdě vůbec nikdy. A tak zatímco starší muž, který si nabrnkne o generaci nebo dokonce dvě mladší hopsandu, je frajer a největší hrdina dne. Žena, co udělá to samé a žije s o mnoho později narozeným partnerem, je vysmívaná a má problém.

„Dokonce moji velmi dobří kamarádi říkali, že mám nějaký mateřský komplex a řeším si smutek z toho, že moje děti mě už opustili,“ říká Jitka (54), která už skoro deset let žije s mužem, který letos oslaví 32. narozeniny.

Láska si ovšem nedá poroučet a takovéto vztahy jsou stále častější. A co víc – nový výzkum odborníků z Metropolitan University London ukazuje, že jsou také prospěšné. Vědci se při něm zaměřili na takzvané pumy – tedy právě starší ženy, které neustále hledají vztah s mladším mužem a jsou s ním jak psychicky, tak sexuálně spokojenější než s tím, kdo je jim věkově blíž. A byli překvapení.

„V současnosti stále panují předsudky, že vztahy mezi starší ženou a mladším mužem nejsou příliš úspěšné ani uspokojující. A že spíše než o emočním propojení partnerů, jsou o fyzickém potěšení,“ popisuje stav Veronika Kubíčková, sexpertka z Růžového slona, a pokračuje:

„Nová studie se proto zaměřila na tři faktory, které jsou spojeny s uspokojujícími intimními vztahy: sexuální sebedůvěru, emoční inteligenci a subjektivní spokojenost. U všech těchto tří sledovaných oblastí dosáhly ženy-pumy vyšších hodnot než ženy ve věkově rovnocenném vztahu.“

Kromě toho všeho jsou tady ale jasná pozitiva i v jiných oblastech. Mnoho lidí třeba toto uspořádání kritizuje s tím, že dáma si v něm musí nutně připadat jako něčí babička. Opak je ale pravdou.

„S mladším partnerem po boku ženy ožijí. Sami si připadají mladší, víc se o sebe starají a každý den berou jako výzvu,“ potvrzuje psycholožka Sabrina Romanoff.

Podle ní je to i jejich povahou. Většina dam totiž stárne tak, jak stárne jejich drahá polovička. Se starším mužem po boku se mu jaksi přizpůsobí. No a s tím mladším jakbysmet. Rozdíl je pak víc než patrný.

S kolouškem po boku žijí také ženy většinou mnohem aktivněji. „Život je pro ně plný výzev a vybíhá ze zajetých kolejí,“ přitakává odbornice.

Podle ní je to nejvíc patrné na fyzické aktivitě. „Mají víc plánů a dny tráví ve větším pohybu, a to je nutí být stále v kondici. A tak prostě neustrnou.“ Také fakt, že dvojice takto vyzkouší mnoho nových, pro ženu do té doby neznámých činností, a vrhnou se i do těch, kterých by se žena jinak vzhledem ke svému věku možná i bála, je přínosný.

Důležitý na misce vah je také fakt, že takovéto ženy bývají svou drahou polovičkou mnohem více zbožňovány a oceňovány. Může to být třeba i proto, že vydělávají víc, ale pánové, kteří mají do těchto sfér namířeno, často uznávají jejich zkušenosti, rozum a klidný přístup k věci.

Co přitahuje muže ke starší ženě zkušenosti a životní moudrost

finanční zajištění

možnost být kariérně i soukromě tlačeni správným směrem

emoční stabilita ve vztahu

otevřenost a absolutní absence přetvářky

sebevědomí partnerky

„S mladšími partnerkami se často musejí dohadovat o každé maličkosti. Je to samozřejmé a k věku to patří. Ale starší ženy už žádné bouře nepotřebují,“ usmívá se expertka.

Nemají problém přesně vyjádřit, co chtějí a co ne. A to racionalistický chlap na rozdíl od hysterie velmi oceňuje. Podobné vztahy proto bývají mnohem klidnější a plné souznění.

Abychom ale byli spravedliví… nic není samozřejmě černobílé. „Starší ženy ve vztahu s mladším mužem velice často propadnou žárlivosti nebo až panickému strachu, že ten jejich si najde někoho věkově víc k sobě. Každá mladá kolegyně nebo jen holka z metra je pro ně konkurencí. A to může život pořádně pokazit,“ kýve hlavou Sabrina Romanoff .

Mnohdy svému kolouškovi také nestačí a jeho přílišná aktivita je může zmáhat. „Problémem bývá i společenský život, kdy ona už je spíš ráda doma a on by klidně chodil každý večer někam s kamarády,“ popisuje to dál specialistka.

V neposlední řadě je tu pořád ještě ono zmiňované sociální odsouzení. Žena tak často na rozdíl od muže přijde o kamarádky, kteří ji mají za podivnou a i hloupou. A i když se to nestane, odmítají se s ní bavit o vztahových věcech, a když je načne, jenom se tak povýšeně usmívají: ony přece věděly, že toto není normální a nemůže to vydržet.

„Základem ženského přátelství je ale mluvit spolu o vztazích. Pokud to nefunguje, pouto se vytrácí,“ přitakává odbornice.

Takže jinými slovy: každá musí vědět, co chce a za jakou cenu to může i s veškerými benefity dostat. A ostatní by mu měli jeho štěstí v prvé řadě přát – ať už mu rozumí, anebo ani trochu.