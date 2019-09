Kdo by nebyl rád zamilovaný? Necítil to chvění kolem žaludku, kdykoli se přiblíží k objektu svého zájmu? A nepřipadal si žádaný a chtěný, ačkoli sám sebe už dlouhou dobu takto neviděl? Pokud si najdete milence na pracovišti, můžete tohle všechno zažívat denně.

Nikdo netvrdí, že je to nepříjemné nebo špatné. Ale nese to s sebou spoustu rizik, které byste si měli dobře uvědomit ještě předtím, než se do toho vrhnete po hlavě.

Ostatně – už vám není dvacet. Zásadní rozdíl je také v tom, zda jste singl a tudíž si chcete prostě jen zkusit něco nového anebo jestli mimo zaměstnání žijete s manželem ve fungující rodině. Proberme tedy tyto dvě situace každou zvlášť.

Bez závazků je to lehčí

Jste-li svobodní, můžete se samozřejmě kdykoli vrhnout do nového vztahu. Ani tak ale nejste zcela zbaveni rizik lásky na pracovišti. Musíte si s partnerem v prvopočátku detailně stanovit jasné hranice. První z nich je kategorie vztahu. Většinou se v práci jedná o takové aférky, které nemají větší hloubku a ani trvání. Někdy jde pouze o jakýsi platonický obdiv, který pomáhá jednomu, druhému či oběma aktérům více se motivovat a také chodit do práce s lepší náladou. Zaměstnavatelé jsou sami za takové vztahy rádi, protože zlepšují výkonnost obou lidí.

Pak existuje vztah ryze sexuální. Platí vše prvně zmíněné, ovšem bonusem bývá ještě trocha erotických hrátek. Pokud je nepraktikujete v práci na záchodcích nebo na firemních večírcích v každém tmavém koutě, je to také v pořádku. Ve zmíněných případech se zesměšníte a kolegové, kteří na to většinou dříve, někdy později, ale jinak řečeno vždycky přijdou, si z vás budou celkem oprávněně utahovat. Pokud nejste úplně imunní vůči těmto vtípkům, velice brzy se stejně rozejdete.

Jak se na to dívají firmy Český zákoník práce vztahy na pracovišti neřeší, ale každá firma se k němu staví podle svého etického kodexu. Často bývají podmínky sepsány přímo ve smlouvě se zaměstnancem. Ve chvíli, kdy se do něčeho zapletete, informujte se o vnitřních předpisech a zjistěte si, co vám hrozí. Pokud společnost nevidí takovéto intimnosti ráda, můžete být přeloženi do jiného oddělení, lze vám přidělit zcela jinou práci, jen zřídka se ovšem jedná o vyhazov. Jiná situace ale panuje v managementu. Tam jsou milostné aférky běžně zakazovány, a to jak s podřízenými, tak se stejně či ještě výše postavenými lidmi. Tam můžete o práci snadno přijít.



Pak si také musíte s partnerem promluvit o tom, zda celou věc tajit nebo naopak přiznat dřív, než se sama provalí. Druhá možnost bývá většinou u spolupracovníků akceptována lépe. „Lidé mají vyvinuté receptory na chování ostatních,“ říká psycholožka Judith Stills. Podle ní rychle poznají pohledy, gesta, maličkosti, kterými obdarováváte svého milence. „Budou vás pak pomlouvat a většině lidí není příjemné pohybovat se v takovém prostředí.“

Přiznání barvy je tedy nasnadě. Rozhodně to ale neznamená, že máte o aférce pořád mluvit a roztrubovat všem detaily. To lidi nudí a uděláte si zbytečně nepřátele. Ale když se vás někdo zeptá, prostě řekněte: ano, je to tak.

Rodinu tím můžete zničit

Máte-li doma manžela, nepácháte nic jiného než nevěru. Jako ve většině případů aférka sice pravděpodobně brzy skončí, ale záleží na pevnosti vašeho vztahu, jestli vaši zradu ustojí nebo ne. Než se do něčeho pustíte, srovnejte si v prvé řadě city vůči svému zákonnému protějšku. Tím, co děláte, mu zcela určitě ublížíte. Může se stát, že vás opustí, pokud do toho budou zamotané děti, stane se pro vás situace ještě složitější. Stojí to za to?

Pokud ano, je skutečně velice nutné, abyste na rozdíl od svobodných jedinců svůj vztah spíše tajili. A to není jen tak. „Zvláště u starších párů už jsou pracovní a soukromé světy velice propojené. Lidé z obou sfér se stýkají, baví se navzájem, někdy jezdí i na dovolené,“ říká psycholožka Stills a pokračuje: „Je skoro až nemožné, že by se o něčem takovém protějšek podvádějící osoby nedozvěděl.“

Brzké konce bývají časté Vztahy na pracovišti v 83 % případů nemají dlouhou trvanlivost. Často skončí tím, že jeden nebo druhý z milenců změní zaměstnání. Nestýkají se už tolik a vášeň vymizí. Mnohdy si také jeden z páru najde mezi kolegy jiný objekt zájmu anebo vše prostě vychladne. Pak budete muset vedle sebe pracovat bez zjitřených emocí. Zvláště ti odkopnutí to nezvládají a opět přichází na řadu výpověď. Separování se z kolektivu kvůli milenci, které takovéto vztahy provází, vám může vzít přátele a také respekt kolegů. Jinými slovy – není to jednoduché a člověk by měl vědět, proč to dělá. Ale jestli máte jasno, držíme vám palce. Láska je krásná věc. A právě překonávání překážek dokáže vyprahlé srdce osvěžit.



Stejně tak nežijeme v Kanadě, kde jsou od sebe obce a města velmi vzdálená. Zřejmě se tedy někdy potkáte – v obchodě, na procházce se psem, v divadle. A i když si třeba myslíte, že si vás váš manžel už vůbec nevšímá, na toto má stejně vyvinutý čich jako ženy. A zcela jistě na vás něco pozná.

„Vlastně se nechováte fér nejen k němu, ale ani ke svému milenci a co je nejhorší – ani k sobě,“ říká odbornice. „Proto má tolik žen později výčitky a těžko se s tím co udělaly, srovnávají,“ dodává. Rozmyslete si, zda se chcete stát jednou z nich.

Rizika randění se šéfem

Samostatnou kapitolou je situace, kdy si něco začnete se šéfem. Předně je důležité si uvědomit výchozí pozice vás obou. Pro nadřízeného často nejste první ani poslední. Jeho postavení mu ulehčuje hledání nezávazných flirtů, protože může lehce ovlivňovat osoby níže postavené, ať už záměrně anebo nikoli.

Vy ho zase můžete za jeho funkci příliš obdivovat. Navíc má nad vámi moc. Pokud spolu budete dobře vycházet, což samozřejmě chcete, pak můžete povýšit. Bývá to ale za cenu pomluv a neúcty od ostatních kolegů, kteří váš vzestup vnímají jako protekci. A tou po pravdě řečeno skutečně je. Pomyslete také na to, jak rychle může po rozchodu vaše kariéra skončit.

Pracují spolu a milují se. Anebo se nenávidí Co mají dělat?

Čili – zvažte nejprve, zda vám to stojí za případné problémy, které nutně přijdou. Rozlišujte mezi skutečnou láskou a fascinací. „V práci také musíte zůstat za každou cenu profesionální,“ radí kariérní koučka Hallie Crawford. Je jedno, co provádíte se šéfem. Pokud vám zadá úkol, prostě ho musíte splnit a ne se vymlouvat. Naopak byste si měli dávat mnohem větší pozor a být akurátnější.

Přemýšlejte také o budoucnosti. Ve většině případů se stane, že když vztah skončí, vy budete muset z práce dobrovolně nebo nuceně odejít. A pokud vám to vyjde, změníte místo pravděpodobně také, protože dlouhodobé vztahy s nadřízenými bývají spoustě společností nepříjemné.