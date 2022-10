Hodná ženská má prý na chlapy smůlu. Naopak o mrchách se říká, že dokážou ulovit ty nejlepší partie. Přesně takové zvěsti často kolují a odezvou jsou jen pokrčená ramena.

Popravdě, asi na tom něco bude, protože muži v sobě mají „instinkt lovce“, jehož snadná kořist zase tolik neláká. Bohužel se to může projevit i v trvalejším vztahu, kdy často partneři zabředávají do stereotypu a z manželky se stává inventář, pečovatelka nebo služka. Proto není divu, že ta nejlepší mužská srdce vyhrávají ženy s výraznější osobností, které vědí, co chtějí.

Jednou z vlastností, kterou muži na něžném pohlaví obdivují, je sebevědomí. „Nechtěl bych mít doma chudinku, kterou musím řídit a říkat jí, co má dělat. Moje manželka Jana je sice svéráz, tvrdohlavá až na půdu a občas se i pořádně pohádáme. Ale mně je milejší mít doma humbuk než usínat vedle člověka bez názoru,“ říká padesátiletý Leoš z Brna.

A jaké další charakterové vlastnosti jsou u žen žádané? Zeptali jsme se mužů v našem okolí...

Starost o vzhled

Pro muže je vzhled jeho partnerky určitou vizitkou. Bohužel se stává, že zatímco v mládí jsou všechny slečny krásné a pečují o sebe, s přibývajícími lety ustupuje péče o zevnějšek potřebám rodiny. Ženy se přestávají malovat, fintit a dávají přednost jednoduché vizáži a sportovním outfitům.

„Chápu, že věkem se ženám mění postava. Plné ženské tvary jsou také krásné, a když je dotyčná umí nosit, tak není co řešit. Ale vadí mi, když o sebe někdejší dámy přestanou dbát a chodí neučesané, neupravené a v kalhotách. Ženská má být ženská, a ne chlap!“ durdí se pětašedesátiletý Josef a jedním dechem dodává, že vzhled ženy svým způsobem zvyšuje společenský kredit partnera v mužské společnosti. Ten, který má hezkou a upravenou „polovičku“, působí lépe než ten, jehož paní chodí nakupovat v teplákách.