Bez sexu jsme nejšťastnější

Alena (44 let): Když jsem uviděla svého muže před čtrnácti roky poprvé, cítila jsem hned, že je to ten pravý. S Milošem jsme byli od prvního okamžiku naladěni na společnou notu. Rozuměli jsme si tak, že když on začal větu, já přesně věděla, jak ji dokončit. Nechyběl nám humor a už po pár schůzkách jsem cítila, že bych s ním mohla strávit celý život. A Miloš, jak se mi zdálo, to cítil úplně stejně.

Komu sex (skoro) nic neříká? FRIGIDNÍ OSOBA sex provozuje, ale nic při něm necítí.

IMPOTENT by chtěl sex provozovat, ale nemůže. ASEXUÁL by sice mohl sex provozovat, ale nechce. Sex v jeho životě prostě nehraje žádnou roli. Asexuálové můžou patřit k heterosexuálům, lesbičkám, gayům. Český psycholog Lukáš Sedláček ve své studii asexuálních lidí rozdělil jejich pocity a postoje k sexu do čtyř kategorií: odpor, nechuť, námaha a nuda. Sex je pro ně přijatelný, jen pokud se děje v zájmu reprodukce. Asexuální jedinci mohou žít různými způsoby. Někteří se uzavřou do sebe a věnují se svým zálibám nebo práci, jiní mohou žít v přátelských vztazích, nebo dokonce manželských svazcích.

Procházky a schůzky v kavárnách vystřídaly brzy společné nákupy, společné vaření, hraní karet, posezení u krbu. Za tři měsíce jsme se rozhodli, že se sestěhujeme a začneme spolu skutečně žít. A zase všechno klapalo. Tedy vlastně až na sex.

Do té doby, než jsme se sestěhovali, nám vlastně nepřišlo nijak divné, že jsme se spolu ještě nemilovali. Jako kdybychom tu chvíli oba oddalovali, aby pak, až ten den přijde, byl ten náš intimní okamžik ještě hlubší a vzácnější. Vystačili jsme si s přitulením, s nenápadnou pusou do vlasů, pohlazením po zádech…

Naše první milování ve společné domácnosti bylo fiasko! Měla jsem strach z toho, že se bude Miloš zlobit, když se zřejmě v té nejdůležitější oblasti neshodneme. Selhání ale kladl za vinu jen sám sobě. Trvalo nám asi půl roku, co jsme se trápili tak nějak marnými až trapnými pokusy dostat do našeho vztahu sexuální touhu.

A pak jeden večer u krbu jsme se prostě domluvili a kapitolu „sex“ definitivně uzavřeli. Byla to úleva a myslím, že obrovský balvan spadl ze srdce nám oběma. Prostě jsme oba vzácně zjistili, že ani jeden z nás sex k životu vůbec nepotřebuje. Výčitky šly konečně stranou a my si zase žili spokojeně po svém. Zůstali jsme spolu. Protože jsme ale děti mít chtěli, podstoupili jsme umělé oplodnění, a díky doktorům tak máme dnes dvě zdravé děti.

Snažíme se jim být co nejlepším rodičovským příkladem, láska z našeho vztahu nevymizela a to, že se kolem o sexu mluví pořád, se snažíme přehlížet a vnímat, co je důležité pro nás. Může to fungovat i bez sexu, dnes už to vím.

Nechce se mnou mít sex. Vůbec!

Vlaďka (26 let): Mému příteli je 33 let a budou to už dva roky, co jsme spolu. Na začátku vše probíhalo normálně. On mě sbalil a byl i hodně aktivní, co se sexu týká. Ale už po dvou měsících jeho zájem o sex ustal, a to úplně. Když jsem se snažila převzít iniciativu já, tak se začal vymlouvat nebo mě radši rovnou odmítl, že se mu zrovna nechce. Dvakrát jsme se napůl rozešli a jedině návrat způsobil, že došlo zase jednou na sex. A pak zase nic. Říkal mi, že o mě stojí, že o mě nechce přijít, ale v posteli se nedělo zase nic. Chtěla jsem pochopitelně nějaké vysvětlení, ale i z rozhovorů na tohle téma se vždycky vykroutil.

Už jsem to nedávno chtěla úplně ukončit, a protože mluvit o tom napřímo bylo tak těžké, tak jsem mu napsala dlouhý dopis, kde jsem mu popsala, jak se trápím. Sebral odvahu, asi mu v tom pomohla i lahev vína, kterou vypil sám, přišel s dopisem, co jsem mu napsala, a se vším se mi konečně svěřil. Vypadlo z něj, že to tak měl i s bývalými partnerkami, ze začátku sex byl, protože je chtěl zaujmout, ale pak už vůbec sex nechtěl. Říkal, že si chvíli myslel, že je možná na muže, ale když i to zkusil, zjistil, že mu to nic neříká.

Potom začal popisovat, jak se pokaždé cítí hrozně, když mu říkám, že si jdu lehnout. Prý dobře ví, že je to takové to nevyřčené: „Čekám na tebe.“ O to víc se pak prý vymlouvá, že musí dokoukat film, udělat práci u počítače, a snaží se to vždy oddálit tak, aby šel do postele, až bude jisté, že spím. Má prý dokonce strach se jen přitulit, bojí se, abych to nebrala jako výzvu k milování. Ještě mi řekl, že samozřejmě chápe, že asi bez sexu nechci být celý život, ale že mě miluje, tak kdybych si chtěla na sex někoho najít, že to pochopí. Potom už jsme ten večer jen oba brečeli.

Napětí to mezi námi trochu vyčistilo, ale posledních pár týdnů neustále přemýšlím, co mám dělat dál. Moc ho miluju a vlastně věřím, že i on mě. Sex bez lásky asi ale nezvládnu, lásku bez sexu si také představit moc nedovedu. Vím sice, na čem jsem, ale vlastně se trápím dál.

Jak poznáte, že jste zřejmě asexuální?

* Když potkáte někoho atraktivního, nic vám to neříká, nepřitahuje vás.

* Milujete mazlení, ale dál to zajít nenecháte.

* Nejste posedlí mezilidskými vztahy, sváděním, balením druhého pohlaví. Mnohem větší intimitu sdílíte s někým, koho dobře znáte.

* Neradi se o „tom“ bavíte. Jakmile začnou přátelé řešit sex, odcházíte.

* Nemusíte nebo vám vadí sexuální scény ve filmech. Nesmějete se sexuálním narážkám a vtipům.

* Když už k sexu dojde, děláte to jen kvůli partnerovi.

* Cítíte se občas trochu jako psanci nebo vyděděnci, stydíte se za svou nulovou sexualitu.