Sex je báječná a moc příjemná věc, o tom není sporu. Jenže co dělat, když na něj vůbec nemáte náladu? Všechny ubíjející věci každodenního života, nezáživnost v dlouhodobém vztahu, třeba i zdravotní problémy v nás pohlavní touhu často utlumí. Vždycky se to ale dá řešit.



Každému v těle koluje hormon testosteron (ano, netýká se to jenom mužů), a čím více ho máte, tím jste náruživější. Hodnoty testosteronu se během měsíčního cyklu mění – více ho máte během ovulace, když se vás tělo snaží přimět k pohlavnímu styku a reprodukci. Potíž nastává, když vaše hladina testosteronu klesne natolik, že vám sex vůbec nic neříká. Někdy to může mít přirozenou příčinu (jeho hodnoty klesají například kolem menopauzy), jindy jde o zdravotní problém (některé léky nebo onemocnění mohou snížit hladinu hormonu) a někdy za to mohou vnější příčiny jako třeba stres.

„Každodenní honička kolem práce, peněz nebo dětí a z toho pramenící nedostatek energie představují častou příčinu nízké pohlavní touhy u žen,“ shrnuje specialistka na ženské zdraví, doktorka Sherry Ross. Dobrou zprávou ale je, že většina těchto problémů se dá celkem snadno zmírnit. Co s tím tedy dělat?

1. Dobře jezte, dobře spěte a dostatečně cvičte

Zvýšení pohlavní touhy překvapivě není jen o poutech, bičíku a odvaze uskutečnit svoje nejtajnější fantazie. Spoustu práce za vás udělá pouhá změna životního stylu. Pokud chcete, aby vaše tělo správně fungovalo, musíte mu dopřát i tu správnou údržbu. Začíná to dostatečným množstvím nočního spánku – průměr je sedm až devět hodin. Nezapomínejte ani na správnou stravu. „Volte jídelníček založený na nezpracovaných potravinách bohatých na zdravé tuky, jako jsou avokádo, olivový olej nebo ořechy,“ doporučuje lékařka Anna Barbieri. Nezapomínejte ani na pohyb. „Ženy, které se středně až náruživě věnují aerobním aktivitám, mívají také vyšší pohlavní touhu a bohatší sexuální aktivitu,“ tvrdí Sherry Ross.

2. Zkuste něco nového

Tento bod se týká ozvláštnění vaší rutiny – co třeba pořídit si novou erotickou hračku nebo probrat s partnerem vaše skryté fantazie? Zásadní je pocit něčeho nového – a ještě důležitější je to, že se svým partnerem o sexu hovoříte. „Nejzdravější a nejpřirozenější metodou, jak zlepšit pohlavní touhu ženy, je emocionální, mentální a fyzické napojení na partnera. Kvalitní komunikace s partnerem je tou nejlepší předehrou, jakou si může žena dopřát,“ tvrdí Ross.

Dokážete-li spolu mluvit o svých touhách, potřebách a problémech v ložnici, znamená to, že se oba snažíte hledat společné řešení.

3. Každodenní očista

Nemyslíme to doslova (i když hygiena je samozřejmě důležitá). Pro libido je ovšem ještě důležitější oprostit se od stresu. „Stres je ten největší zabiják pohlavní touhy,“ říká lékařka Barbieri. „Pomůže, když si čas od času dopřejete chvilku sama pro sebe.“ Zařaďte do svého každodenního programu okamžiky, kdy budete odbourávat stres. Může to být chvíle s pleťovou maskou či odpočinek u seriálu. Co třeba dlouhá koupel ve vaně se svíčkami a dobrou knihou? Přihlaste se na jógu nebo se věnujte náročnějším aktivitám, jako je běh či spinning, to vše vám pomůže zbavit se stresu.

Zároveň si připusťte, že v životě nastanou chvíle, kdy vás stres nakonec udolá, a vy tak na sex náladu mít prostě nebudete. Všichni známe mizerné dny, kdy je všechno špatně – je v pořádku nemít někdy večer chuť na dovádění v posteli.

