„No, to seš teda chlap!”

Narážky na jeho mužnost jsou nejhorší prohřeškem, kterého se můžete dopustit. Je to opravdu bolestivá podpásovka. Ač se bude tvářit “v pohodě”, uvnitř bude plakat. Nikdy vám takovou křivdu neodpustí. Nesmíte se pak divit, když si najde ženu, co ho bude považovat za chlapa! Svou drahou polovičku NIKDY neshazujte! Ať už máte doma alfa samce či moulu, žádný z nich nechce poslouchat, že není dostatečný chlap.

„Že jsem si tě brala?”

Gábi Smolíkové možná procházely narážky na špatnou volbu manžela, vám se to může šeredně vymstít. Jedná se o ubohou narážku. Možná se z manželství vytratila ona jiskra vášně, nemusíte ale srážet hodnotu druhého. Na nefunkčním vztahu se podílíte oba. Než vypustíte z úst obdobnou škaredost, zamyslete se, jak partnerství znovu probudit k životu.

„Vidíte, děti, jako tatínek to nikdy nedělejte!”

To, že se partnerovo něco nepovedlo, není důvod k posměškům. Zvláště před dětmi. Každý otec chce být pro vlastní potoky vzorem, ne odpuzujícím příkladem. Vám by také nebylo příjemné, kdyby partner poukazoval na vaše nedostatky. Odpusťte si narážky na jeho nezdary. Je to trapné!

„Proč nemůžeš být jako Ančin Pepa…”

Ruku na srdce, vážně byste chtěla žít s partnerem kamarádky? Možná přítelkyně svého druha vychvaluje až do nebes, vězte, že i on má nějaké ty chybičky. Jenže na rozdíl od vás, kamarádka je ženou s velkým Ž. Lásku života před ostatními neshazuje, naopak jej vyzdvihuje. Tak by to správná dáma měla dělat.

„Sice to netrvalo dlouho, ale bylo to milý…”

Kvalitu sexu nikdy nekomentujte! I když negativní poznámku vyslovíte roztomilým hláskem, protějšek potěšen nejspíš nebude. Opět narážíte na jeho mužství. A všechny víme, že toto je velmi citlivá záležitost. Jestli vás intimnosti s partnerem nebaví, převezměte iniciativu. Když ani to nezabere, najděte si milence…

„Jany Petr by to měl už dáááávno opravené…”

A zase to srovnávání. Jany Petr by vás možná s takovou průpovídkou poslal už dávno do jistých míst… Nepoukazujte na jeho manuální neschopnosti. Zkuste ho k výměně žárovky nějak příjemně motivovat. V krátkodobé soužití funguje sex, v dlouhodobém jídlo. Za španělského ptáčka jistě přivrtá i tu poličku, na kterou čekáte už čtyři měsíce.