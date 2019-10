Přátelé by neměli soudit vašeho partnera a vztah

Je důležité mít přátelé a je nezbytné, abyste byla schopna vyslechnout jejich názor. Nicméně, co se týká manželství, tak platí, že vaši přátelé s vámi nežijí.

Manželství je mikrosvět dvou lidí, do kterého nikdo nevidí. Ostatní nedokážou, a ani nemohou, definovat ty nezbytné maličkosti, které vás k partnerovi poutají, neosobnější detaily, které máte společné jen s tím jedním člověkem. Přátelé mohou fungovat jako „záchranná síť“. Mohou si všimnout věcí, které vy nevidíte a mohou vás na ně upozornit.

Ale je pouze na vás, jak s tím naložíte, protože jen vy víte, jak to mezi vámi a partnerem funguje. Nenechte se tedy ovlivňovat radami, byť dobře míněnými. Zodpovědnost za fungování vašeho manželství je pouze na vás.



Plňte dané sliby

Dodržovat sliby dané partnerovi by mělo být naprostou samozřejmostí v každé fázi vztahu. V manželství to však platí dvojnásob. Plnění slibů, které si dáte, jsou základem, který by měl být pevný, protože na něm vaše manželství stojí.

Je dobré si občas připomenout, co jste si slíbili, vracet se ke svým plánům a k začátkům vašeho vztahu.



Umět si pomáhat

Je celkem normální, že nastanou situace, kdy se svým partnerem nesouhlasíte. Jste dva různí lidé a můžete mít rozdílné názory. Je však důležité, abyste si své názory předkládali slušně, bez výčitek a slovní agrese.

Cílem by pak mělo být nalezení kompromisu a vzájemného porozumění. Naslouchejte svému partnerovi, buďte trpěliví a projevujte si lásku.

Smích a humor

Pamatujete si, když jste se seznámili, jak vás váš partner poprvé rozesmál? Pro mnoho lidí je to znamení, že si bude s tím druhým rozumět. Ženy dokonce vnímají u mužů smysl pro humor jako určitý indikátor inteligence.

Udržujte si humor i v manželství, protože tím vznikají okamžiky, kterým rozumíte jen vy dva. Malý vtípek může i zabránit hádce. Ale vtipy, které trousíte směrem k partnerovi, by ho neměly zraňovat.

Buďte nejlepší přátelé

Manželství není jen o lásce a pravidelném sexu. Vy a váš partner byste měli pracovat na tom, abyste byli i přátelé, kteří jsou si vzájemnou oporou. Váš partner by měl být tím, komu se svěřujete se svými nejniternějšími radostmi i starostmi.



Pusa na dobrou noc

Malý rituál, který znamená velkou lásku. Nikdy nevíte, co se stane druhý den. Neusínejte rozhádaní a naštvaní.