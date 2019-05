Přestože současná společnost považuje za naprosto normální, že se více jak polovina dětí rodí nesezdaným párům, reakce na sólo mateřství jsou spíše negativní a tlak okolí na vytvoření takzvané úplné rodiny způsobuje, že matky samoživitelky vnímají svou situaci jako stigma.

Život ovšem není ani černobílý, ani jednoduchý a scénář, na jehož konci je šťastná rodina ve složení máma, táta a děti, nemusí vždy vyjít. Není to však nic, z čeho by se člověk musel hroutit nebo proč by měla být žena, která vychovává děti bez partnera vnímána jako méněcenná.

Tato životní situace s sebou nese i mnoho výhod. A jako u všeho, s čím se v životě setkáváme, záleží jen na úhlu pohledu.



Osobní svoboda

Partnerský vztah je o kompromisech. Když žijete sami, nemusíte žádné dělat. Nemusíte se nikomu podřizovat a ustupovat. Nehrozí dohady o tom, na co se budete dívat v televizi. Nemusíte si nahrávat film a nechávat zhlédnutí na později, kvůli veledůležitému fotbalovému utkání. Můžete doma chodit v natáčkách a pleťové masce. Můžete si koupit, co chcete a nemusíte nikomu tajit, kolik to stálo, jen aby byl klid.

Muži mají často rádi rituály ve fungování domácnosti, jsou rádi opečovávaní, někteří stále trvají na teplých večeřích. Nic z toho však jako svobodná matka nemusíte dělat - veškerý čas můžete věnovat dětem a sobě a dělat co vás baví. Oběd v poledne? Klidně ve tři odpoledne, až bude chuť a hlad. Jako single máma si můžete dovolit jakoukoli anarchii a rebelii bez obav, co tomu řekne tchyně.

Žádné vyjednávání a postel pro sebe

O ničem. O všem rozhodujete sama. V soužití s partnerem to občas vypadá jako na bitevním poli, kde účastníci potřebují vyjednavačské znalosti a schopnosti specialistů ze zásahových jednotek. Partneři mívají rozdílné názory na výchovu i na chod domácnosti. Jako svobodná matka si všechno řídíte sama.



A možná i zjistíte, že jste top manažerka, schopná zvládnout několik úkolů najednou, vyřešit situace, které byste v partnerství přehodila na muže jen proto, že tam je, a že umíte převzít iniciativu a být zodpovědná. Což nakonec výborně zúročíte také v zaměstnání.

Nikdo vás v noci nebudí chrápáním a převalováním, nikdo do vás nekope. Že mají single rodiče méně sexu? Zeptejte se svých zadaných přátel na frekvenci jejich milostných hrátek poté, co se jim narodil potomek! Možná zjistíte, že i když nerandíte pravidelně a s nikým nežijete, jste na tom mnohem lépe.

Sama s dcerou

Třiačtyřicetiletá Klára vychovává svou dceru sama už sedmnáct let. Její manželství se rozpadlo krátce po narození dcery. Klára k tomu dnes říká: „Ani na minutu mě nenapadlo, že bychom měly s dcerou žít jinak, než ostatní rodiny. Že bychom měly mít nouzi a trpět tím, že jsem se s jejím otcem rozvedla.“

Dcera pro ni byla největší motivací, a tak udělala všechno proto, aby život nepřežívaly, ale užívaly si. „A povedlo se. Dnes máme velmi hezký, blízký vztah,“ říká Klára. „Musela jsem nás uživit a zároveň jsem se chtěla věnovat své práci, která mě baví.Dcera je díky tomu samostatná a vidí, že se žena o sebe dokáže postarat sama,“ pochvaluje si matka samoživitelka.



Vede prý život, jaký si přála. „Kdybych zůstala vdaná, tak bych možná měla víc dětí, nemusela bych třeba chodit do práce, ale jestli bych byla spokojenější to opravdu nevím,“ uvažuje žena, která o tom při pohledu na manželství některých svých kamarádek pochybuje.

„Když vidím, v čem jejich děti vyrůstají, jsem ráda, že jsem byla schopná a ochotná jít do sólo rodičovství. Nejdůležitější bylo uvědomit si, že je to náš život, ne život okolí, které mělo pocit, že bych se měla co nejdříve znovu vdát,“ prozrazuje. „Na otázku, jestli už mám chlapa, jsem alergická. Můžu ho mít, ale nemusím. Pro děti je nejdůležitější, aby vyrůstaly v klidném a harmonickém prostředí a je jedno, jestli ho vytvoří jeden, dva nebo deset lidí.“



Pro děti je asi lepší, vyrůstají-li v úplné rodině, ale ta musí být funkční. Lepší je nemít vztah, než setrvávat ve vztahu špatném. Ženy, které zůstanou samy s dětmi, by proto neměly přijmout stigma, že být samoživitelkou musí nutně znamenat život na sociálních dávkách a o samotě.