Budete mít výročí? Inspirujte se dárky podle svatebních tradic

Dnes se svatba už moc nenosí, ale stále je hodně lidí, kteří si život bez ní nedovedou představit. Roky utíkají, je milé slavit společná výročí jako výraz vzájemné úcty, poděkování, respektu a partnerského štěstí.

Každý sice svou lásku k tomu druhému vyjadřuje jinak (někdo po pár letech už vůbec), přesto ale i tady platí určitá pravidla. Jestlipak je znáte?

1 rok bavlněná svatba

Po prvním roce soužití si dříve pár vyměňoval kapesníčky, to by už asi dnes nefungovalo. Pak to vyřeší nějaký pěkný kousek oblečení.

2 roky papírová svatba

Podle tradice se v tento den vyrábí papírová lodička, kterou manželé společně pošlou po vodě. Prostě se chyťte za ruce a vyrazte na procházku k řece.

3 roky kožená svatba

Fantazii se meze nekladou, a to oboustranně. Skvělými tipy na dárek můžou být kožené peněženky, pásky či kabelky.

4 roky květinová (ovocná) svatba

Nemusí to být vždy jen krásná kytice, i když právě ta se nabízí, postačí věc s motivem květin nebo květinový parfém.

5 let dřevěná svatba

Ideální dárek by měl být ze dřeva, ať už půjde o dekoraci, bytový doplněk nebo dovolenou v dřevěné chaloupce.