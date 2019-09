První společná noc a ráno, seznámení s rodiči, první dovolená, narození dítěte… Tyhle testy, které spolehlivě prověří každý vztah, nejspíš už máte za sebou. I v pozdějších letech, kdy máte vedle sebe stálého partnera, děti, které jste zdárně provedli pubertou (a nezabili je), a tchyni s tchánem, s nimiž jste se víceméně naučili vycházet, však existují situace, které si na vaše partnerství posvítí a ukážou, jak si vlastně stojíte. Které to jsou?



Odchod dítěte

Ať už je to jen odchod na vysokou školu, kdy stále tak trochu fungujete jako mama hotel, nebo definitivní odstěhování, vždy je to náročná situace, se kterou se musíte vyrovnat. Právě tady se jasně ukáže, na čem váš vztah stojí – pokud vás držely pohromadě pouze děti, nejspíš budete mít problém. Těžké je to ale i pro pár, který toho k sobě táhne víc.

Najednou je v rodině o výrazného člena méně – a to se nedá jenom tak přehlédnout. Především u žen se může objevit syndrom prázdného hnízda, který se projevuje úzkostí, pocity osamělosti, prázdnoty a strachu, že svoje děti úplně ztratíte, někdy přijdou i deprese a otázky, pro co teď žít. Řešením je snažit se tuhle prázdnotu zaplnit, ať už novými koníčky a přáteli či výlety a aktivitami s partnerem. A taky je důležité vyhnat si z hlavy myšlenku na to, že vás děti třeba přestanou mít rády. Vy jste přece také kdysi odešli z domu – a znamenalo to snad, že jste své rodiče přestali milovat? Tak vidíte. Tohle je zkrátka přirozené, je to neustále se opakující koloběh života.

Promluvte si o svém trápení s partnerem a zkuste vymyslet, co byste společně mohli dělat. Zavzpomínejte, o čem jste vždycky snili a co jste třeba právě kvůli dětem dlouho odkládali, a pusťte se do toho.