Nejkratší cestou ke krásné budoucnosti je vytvořit si hezkou přítomnost, shodují se odborníci. Když totiž člověk upíná veškerou pozornost k tomu, co bude, na jedné straně zapomíná žít, a přítomný okamžik jen přežívá, na straně druhé si vytváří nereálné představy o vztazích, které realitě odpovídají jen velmi zřídka.

„Snění je hezké, ale měla by to být vlastně taková meditace. Pět minut denně se zastavit, zadívat se třeba do zahrady a představovat si, jak v ní sedíte a povídáte si s láskou svého života. Pokud patříte mezi velké snílky, je dobré si na představy vyhradit jen určitý denní čas, jinak se propadnete do představ o budoucnosti a nevšimnete si, že žijete právě teď. Svým klientům vždy říkám, žijte teď, užívejte si života, protože pokud to zvládnete, i přesto, že zrovna nejste zadaní, uvolníte se, budete život brát s nadhledem a humorem, a tím si přitáhnete podobný protějšek. Zatímco když budete zasmušile čekat na to, co bude, sedět doma nebo se dokonce litovat, koho myslíte, že si do života přivoláte? Třeba dlouho nikoho, a třeba někoho stejně zasmušilého, kterého přitáhne, jak se kaboníte, a bude si chtít s vámi vesele »zahudrat«,“ píše párová terapeutka Teresa Herschelová.

A dodává, že ze zkušeností mnoha jejích klientů je single život nakonec hezkou vzpomínkou, pokud si ho umíte opravdu užít.

Být single s radostí

A jak to tedy udělat, aby vám bylo samotným dobře? „Především se musíte naučit být sami. Zní to asi legračně, ale samota na člověka doléhá především proto, že neumí zpracovat vzpomínky, vzorce nebo zasuté emoce. A tak raději obvolává přátele, neustále je mezi lidmi nebo má ve dne v noci zapnutou televizi. Proto když projdete fází, která třeba bolí, zavzpomínáte na předchozí vztahy i nepříjemné rozchody, zamyslíte se nad tím, co byste chtěli jinak, bude vám lépe a budete mít čistý stůl... Jestli vám to z nějakého důvodu nejde, doporučuji vyhledat psychologa či terapeuta, který vám s tím pomůže. No a pak už nebudete muset před minulostí utíkat, bude »uklizená« a vy se můžete soustředit na to hezké, co život nabízí,“ říká terapeutka Teresa Herschelová a shoduje se tak s dalšími odborníky, že nezpracované problémy, vztahy nebo nízké sebevědomí jsou kamenem úrazu, který nás nenechá být v single statusu šťastnými.

Když je tedy minulost vyčištěná, je čas na hezkou přítomnost. Ta by se podle psychologů měla spravedlivě dělit mezi práci a volný čas, který by měl zahrnovat aktivní i pasivní složku. Pasivní složka by se dala přeložit jako nicnedělání, nebát se povalovat sami doma, uvařit si dobré jídlo, ale i jít sami na procházku, přesně v tempu, které máte rádi. Pokud je člověk se svým životem srovnaný a nestydí se za to, že je sám, není pro něj problém jít třeba sám do kina nebo na večeři, když má chuť...

Aktivní složka by měla zahrnovat společenský život, tedy čas s přáteli, rodinou, dovolené i výlety... a také čas na vaše koníčky, které obvykle děláte s někým ve skupině.

Podle psychologů je důležité žít každý den tak, v rámci možností samozřejmě, abyste s ním byli spokojeni. Užívat si zábavy i toho, že můžete vynaložit peníze jen na sebe a vyjet tak na zajímavou dovolenou, nebo si koupit nepraktické radůstky. Právě na tuhle bezstarostnost lidé nejvíce vzpomínají, když si najdou nového dlouhodobého partnera.