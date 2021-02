To, že single lidí neubývá, ale naopak velmi rychle přibývá, není nic nového. Na single životě už dnes není nic děsivého, jako tomu bylo ještě před pár lety, kdy lidé nevěřícně kroutili hlavou nad tím, že člověk může být sám a klidně si tak zajít na večeři nebo do kina...

„To, že lidé dají přednost statusu single před tím, aby vzali zavděk jakýmkoli partnerem, jen aby proboha nebyli sami, je velký posun,“ říká sexuoložka Alison Parkerová.

„Je to totiž znamení toho, že lidé více poslouchají vlastní hlavu a srdce a také si sami sebe víc váží, než tomu bylo ještě před dvaceti lety,“ dodává.

Být s někým jen „pro své okolí“ je totiž opravdu nešťastné a moc kvalitních vztahů z téhle základní idey opravdu nevzešlo.

Nebojte se vyzkoušet erotické hračky, ty vám mohou single život zpestřit.

Co se sexu týče, i zde je to málokdy dobré. Pokud pár nemá dobrý základ, na kterém může stavět i po letech, kvalitní sexuální život je spíše snem než realitou. Obvykle takové páry (asi jsme si zbyli) skončí se sexuálním životem do deseti let manželství.



Samozřejmě single život není řešením navždy. Většina single lidí se sexu nezříká, a když mají možnost nezávazného sexu, tak toho využijí. Podle výzkumů muži v 80 procentech případů, ženy v 50. Jsou ale tací, kteří si raději počkají na skutečného partnera, než aby ukájeli sexuální potřeby ve vztazích na jednu noc.

V takovém případě sexuoložka svým klientům radí, aby se snažili užívat si život plnými doušky. Když nemají sex, měli by se zaměřit na jiné radovánky. Koupit si něco hezkého, vyrážet s přáteli na večeře, na výlety či na hory. Mít nějaké své labužnické »úlety«...

„Třeba jedna má klientka byla sběratelkou té nejluxusnější čokolády a tvrdila, že když si jednou týdně vezme tabulku super kvalitní čokolády, je to lepší než orgasmus s bývalým přítelem,“ vysvětluje.

„Prostě to, že žijete sami a bez sexu, neznamená, že se máte chovat jako mniši nebo se každý večer opíjet a plakat kamarádům na rameni, jací jste chudáci,“ dodává Parkerová.

Pokud vezmeme absenci sexu čistě pragmaticky, čokoláda, víno a pravidelná jóga udělají dobře našemu tělu i mysli, ale při chuti na sex se můžete krásně uspokojit také samy.

Správný vibrátor, venušiny kuličky, stimulátor klitorisu nebo jiné sexuální hračky vám single život zpestří také hezky, a až potkáte toho pravého, budete natolik v klidu, že si dáte na čas.

3x vášeň Užijte si orgasmus bez sexu... Víno

Nejen vaginální orgasmus nás může naprosto uspokojit, někdy to zvládne i výborný gurmánský zážitek. Podporuje to i dálnovýchodní teorie, že ústa jsou vaginou horní části těla... Tak si vychutnejte místo sexu luxusní víno. Med

Med má tu skvělou vlastnost, že dokáže uspokojit naše touhy na sex, tedy aspoň po nějakou dobu. Tak neváhejte a »medujte«... Nejintenzivnější je prý jedna čajová lžička medu hned po ránu. Horká čokoláda

Nejblíž k malé smrti, tedy orgasmu, má podle vědců čokoláda, ta v našem těle i mozku dokáže vzbudit tak slastné pocity, že touhu po skutečném orgasmu na chvíli přebijí. Radí se vysokoprocentní čokoláda nebo klidně i šálek horké čokolády denně.

Jóga pro klid libida

Pokud máte pocit, že vaše tělo už má velký sexuální přetlak, ale pořádný partner stále nikde, lepší než sbalit bůhvíkoho na jednu noc je jóga... Ano, možná se to zdá divné, ale zklidnit rozbouřené libido umí právě jóga. Dokonce na to jsou různé podpůrné ásany, tedy jógové polohy.



Mezi ty nejlepší patří určitě ásana nazvaná žába. Provádět ji můžete na břiše, ještě lepší je ale ásana z dřepu. Jste v dřepu, špičky do stran, ruce jsou zapřeny před tělem za konečky prstů. S nádechem jdete nahoru, nohy se natáhnou, tělo v předklonu stále zapřené za prsty, s výdechem se vracíte do dřepu. Proveďte každý den 21x a libido se zklidní.