Předehra dlouhá tak akorát, následně klasická soulož, vyvrcholení, chvíle „povinného“ mazlení, osprchovat a spát…

Co se vám může hodit Chcete-li si milování všemi smysly patřičně vychutnat, využijete pár tipů. Luxus v posteli

Většina lidí dovádí v bavlněném povlečení. Když si ale pořídíte luxusnější variantu, například ze saténu, lnu nebo hedvábí, užijete si na kůži úplně jiný pocit. Smyslná koupel

Máloco naladí na milování tak jako společná koupel. Jděte ještě o krok dál a přizvěte si na pomoc pěnu s afrodiziakální vůní. Nejlépe funguje jasmín, růže, pižmo nebo skořice. Dva v jednom

Víte, že existují masážní svíčky? Obsahují směs včelího vosku, bambuckého másla a rostlinných olejů a po rozehřátí se promění v emulzi, kterou nanesete na pokožku a dopřejete si smyslnou masáž.

Vypadá takhle nějak vaše běžná milostná rutina? A i když je to fajn, přece jen vám občas něco schází? Pak možná přišel čas vpustit do ložnice čerstvý vítr a naučit se prožívat sex jinak – hlouběji a intenzivněji. Jak na to? Zkuste si hrát se svými smysly. Upřednostněte, nebo naopak upozaďte některý z nich v tu správnou chvíli. Uvidíte, že se začnou dít věci.

Se zapojením všech smyslů do sexuálního prožívání pracuje mimo jiné staroindická tantra. Ta se (zjednodušeně řečeno) zaměřuje právě na hluboké procítění všech smyslových vjemů, vědomé přijímání doteků a prohloubení duchovního propojení a intimity partnerů pomocí nejrůznějších meditačních i tělesných cvičení, jež vedou k důvěrnějšímu napojení na partnera a extatickým milostným prožitkům. Řekněme si ale upřímně, tantra nemusí být pro každého – ať už pro svou „duchovnost“, což mnoha lidem nemusí být po chuti, nebo kvůli pro leckoho až příliš pomalému tempu milování.

Nemusíte být zenovými mistry, abyste si z téhle nauky mohli vyzobnout něco pro sebe. A třeba vám právě tantrické učení pomůže naučit se při milování zapojit všechny smysly tak, abyste si sex užili ještě o něco víc.

Nejde ale jen o praktiky inspirované tantrou. Řada studií prokázala, že pokud je některý z našich smyslů oslabený, ty ostatní se naopak zostřují. A toho můžete při milování skvěle vy užít ve svůj prospěch. Tak pojďme na to.