Sexuální dysfunkce u žen nejsou vzácností. „Podle velkých studií je to až čtyřicet procent žen, které někdy během života mají závažnější sexuální problém,“ uvádí sexuoložka Petra Vrzáčková.

Nejčastěji jde o poruchu sexuální touhy, sexuálního vzrušení, orgasmu, anebo o bolestivý styk či vaginismus, tedy nedostatečné uvolnění svalů v oblasti vaginálního otvoru, kvůli kterému nemůže penis proniknout do pochvy.

Občas se každé ženě stane, že nemá chuť na sex, nedosáhne orgasmu nebo je pro ni pohlavní styk nepříjemný. O problém jde, když potíže trvají. „Podle definice by potíže měly trvat alespoň půl roku. A zadruhé to té ženě musí způsobovat nějaký distres, musí jí to vadit, to je důležité hledisko,“ upozorňuje Vrzáčková.

K poklesu aktivní touhy po sexu a pocitu vzrušení dochází přirozeně se stoupajícím věkem, kdy v těle probíhají hormonální změny a přichází přechod. Může nastat také po porodu nebo při kojení.

Až u poloviny žen po menopauze, u žen s anorexií, diabetiček a onkologických pacientek je prokázána nedostatečná sekrece vaginální sliznice a poruchy v oblastech touhy, prožitku a uspokojení.

K lékaři! Pokud nás trápí sexuální dysfunkce, neměli bychom se ze selhání obviňovat. Možná máme zdravotní potíže, o kterých nevíme. Prvním krokem k řešení by tedy měla být návštěva sexuologa. „Úplně nejčastěji se problémy řeší formou psychoterapie. Mluvíme o těch věcech, umíme je pojmenovat, víme, že se dají řešit. Pak se bavíme o tom, jakými způsoby se dají řešit. Je k tomu vhodná literatura, videa, pomůcky a rovněž léky. Mohou pomoci zvýšit vzrušivost i sexuální touhu, případně snížit bolestivost,“ vypočítává sexuoložka. Pokud je zde podezření na medicínský problém, odborník doporučí ženě další vyšetření. Základem je gynekologická prohlídka, zjišťuje se také funkčnost endokrinního systému. Někdy je potřeba zjistit, zda žena netrpí neurologickým onemocněním, které může snižovat citlivost. S úspěchem se využívá také spolupráce s fyzioterapeutem, protože příčinou mohou být poruchy držení těla. A při chronické bolesti může pomoci algeziolog, což je specialista na léčbu bolesti. Situaci lze řešit i za pomoci psychiatra. „Je to zkrátka často mezioborová spolupráce,“ vysvětluje Vrzáčková.

Potíže mohou mít i ženy s depresemi a také po traumatu, jako jsou nešetrné gynekologické vyšetření, opakované záněty či sexuální trauma. „Bohužel vůbec není vzácné, že ženy zažily nějakou nepříjemnou situaci,“ říká sexuoložka.

„Časté jsou také psychické příčiny. Může jít o důsledek partnerských nesouladů, nespokojenosti. Někdy mohou být zakořeněny v rámci vývoje ženy, například má kvůli své výchově negativní vztah k ženství, ke svému tělu, k sexu. A v dospělosti se pak ukáže, že má žena problém najít sama k sobě cestu, ať už při masturbaci, nebo s partnerem.“

Velmi často ovlivňují sexuální život léky, které žena bere. Příkladem jsou antidepresiva typu SSRI, která mají vliv na poruchy touhy nebo dosažení orgasmu.

Nenechme zabít vztah

Má-li žena poruchu sexuální touhy, prožívá nižší kvalitu života, je méně spokojená se svou rolí ženy, ale pociťuje také ztrátu vitality, únavu, vyšší míru frustrace a úzkost.

„Ve chvíli, kdy chce být žena sexuálně aktivní a nemůže, sráží jí to sebehodnotu i sebevědomí. To se pak projevuje ve všech sférách,“ potvrzuje Vrzáčková. „Může se cítit jako nedostatečná partnerka, mít obavu z toho, že ji muž opustí a najde si milenku. To všechno na ni působí,“ dodává.

Problémy v intimním životě působí negativně na vztah, mohou se dokonce stát jeho zabijákem. „U mužů je to ale stejné, není to jen ženské téma. A protože sex patří mezi základní kvality života, jako jsou spánek nebo jídlo, můžu se cítit ochuzený, když tuto kvalitu nemám,“ objasňuje sexuoložka.

Obavy z problémů mohou být příčinou toho, že se žena začne sexu úplně vyhýbat. Řešení ale potřebuje spolupráci obou partnerů. „Je fajn, když se sexuální dysfunkce neberou tak, že si za to může žena sama. Proto ke mně partnera často přivede a společně mluvíme o tom, co by jeden od druhého potřeboval a jak mezi nimi nastavit aktivity i komunikaci tak, aby ve vztahu i nadále vládla pohoda,“ uzavírá Petra Vrzáčková.