Smyslná večeře

Ne nadarmo se říká, že láska prochází žaludkem. Jedná se o jednu ze zaručených taktik, jak učinit muže šťastného. Místo svíčkové se sedmi, která partnera spíše uspí, mu připravte sexy pokrm. Ideální budou potraviny probouzející vášeň. K nim například patří všechny plody moře, cizrna, chřest, celer, koriandr, rozmarýn, zázvor nebo jahody. Samozřejmostí by měl být chlazený sekt či lahodné víno. Večeře poskládaná z afrodiziak vaší drahou polovičku správně rozehřeje. Pak je už na vás, jak večer dokončíte. Nebojte se pro jednou převzít iniciativu.

Spodní prádlo

Zpočátku jste jistě nosila samé rajcovní kousky. Dnes už preferujete hlavně pohodlí. Není ale na škodu jednou za čas vyměnit příjemné bavlněné kalhotky za ty krajkované s rafinovanými průstřihy. Nenápadně partnerovi dopřejte pohled pod svou sukni. Pokud jste žena odvážná, nechte před ním vykouknout lem samodržících punčošek. Nejlépe někde na veřejnosti. Na takové „nepřístojnosti“ pány tvorstva užije. Pravděpodobně se na vás vrhne už cestou domů.

Vsaďte na svůdnou krajku...

Ohnivá barva

Červené odstíny jsou pro pány jako rudý hadr pro býka. Parádně je rozparádí. Zvláště pak, když použijete nápadnou rtěnku a lak na nehty. Zkuste v sobě probudit onu smyslnou femme fatale, která dřímá v každé z nás. Šedou myšku ponechte pro jednou doma. Ukažte partnerovi, že jste stále tou sexy šelmou jako před lety. Jistě bude z té změny nadšený.

Proměňte se v jinou ženu

I když vás z celého srdce miluje takovou, jaká jste, neznamená to, že mu nemůžete udělat vášnivé pomyšlení. Proměňte se v ženu lehkých mravů. Pořiďte si paruku, sexy kostýmek, obujte vysoké podpatky a představte se mu jako Crystal. Ta, co mu splní jakékoliv přání. Ostych dejte stranou. Občasná divočina v ložnici upevní partnerské pouto. Manžel nebo přítel bude nadšený, jaký poklad má doma.

Překvapte ho!

Vyrazte na výlet

Děti dejte na hlídání babičce a naplánujte cestu do přírody jen pro vás dva. Kromě romantické procházky nezapomeňte na milostnou rychlovku pod širým nebem. Až budete v autě míjet odlehlé polní cesty, nakažte partnerovi, aby zastavil. Vymluvte se třeba na nutnou malou potřebu. Jakmile auto vypne motor, vrhněte se na něj. Zprvu bude zaskočený, ale na to neberte zřetel. Prostě ho zneužijte. Uvidíte, jak taková chvilka změní jeho pohled na vás. Samozřejmě v pozitivním slova smyslu. A o to přesně jde. Tu a tam ho šokovat. Ukázat, že do starého železa ještě nepatříte!