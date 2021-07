Budete se divit, ale prvním pravidlem dobrého sexu, třeba po dvaceti letech, je mluvení. „Když jsou spolu oba ve vztahu schopní mluvit, otevřít se jeden druhému, svěřit se se svými obavami a radostmi, sexuální oblast nevyjímaje ‒ má takový vztah skoro vyhráno. Nejhorší totiž je, když si pár na začátku užívá »gejzíry« vášně, přirozeně bez »zbytečných řečí« se dopracují k svatbě, dětem, pak se léta vše točí kolem běžných povinností a na nic intimního není moc čas. Najednou jsou děti větší, finance na romantiku by byly, ale není dialog, není sex... Hádejte, jak takové páry končí? Ano, rozvodem a není jich vůbec málo. Aspoň v mé praxi činí více než padesát procent,“ říká sexuoložka Sabine Khanová.

Pojďme se ale od debatního stolu přesunout do postele... Pokud vedete dialog a víte, co jednoho nebo druhého vzrušuje, je to skvělé, přesto po dvaceti letech nuda prostě přijít musí. Jak jí zabránit? Začněte znovu chodit na rande. Možná to zní směšně, ale když si vyhradíte jeden, dva nebo více večerů v měsíci, kdy se hezky obléknete a vyrazíte na rande, kde se budete chovat jako na začátku vztahu, okouzlení se začne vracet. A s ním i chuť na sex.

Vyrazte si na rande a zkuste svého muže znova svést, budete se divit, jak to funguje.

Plňte si svá tajná přání. Promluvte si o svých fantaziích a pak si je začněte plnit. Toužíte po milování v parku? Najděte ten správný a užijte si ho. On by rád, abyste si koupila podvazky a svůdné prádlo? Dopřejte mu to a navrch s malým striptýzem u vás v ložnici. Nikdo nečeká, že budete dokonalá, on vás tak ale uvidí.



„Důležitá je samozřejmě snaha druhého potěšit, ale také dobré načasování. Protože pokud budete dělat striptýz, když se bude hrát důležitý fotbalový zápas, rozhodně tím nikoho nenadchnete, stejně jako když se pustíte do milostných her hodinu před tím, než se vrací děti z víkendu, a místo uvolnění budete hypnotizovat hodiny,“ konstatuje Sabine Khanová.

Dobrým způsobem, jak si ve vztahu zachovat intimitu, je také mazlení a doteky. Stačí se obejmout a políbit po návratu z práce, nebo si hladit ruce při společném sledování televize. Když přijde z práce unavený a sedí »zhrouceně« na židli, stoupněte si za něj a promasírujte mu trochu krk a záda... Každý důvěrný, láskyplný dotyk se počítá.

Stejně důležité jako vyhovět druhému v jeho tajných přáních, i kdyby to zahrnovalo návštěvu sexshopu, kam se stydíme jít, je respektovat přání druhého, když si něco nepřeje. „Hodně žen v mé praxi má problém s orálním sexem nebo přinejmenším s jeho závěrečnou fází. Muži ale po ženách často tenhle akt chtějí. Musím říct, že je to jeden z důvodů, proč se ženy po letech vztahu od sexu odtahují. Radím tedy všem, nenuťte druhého do technik, které ho odpuzují, nebo se je navzájem učte, ale jemně a s respektem,“ říká Sabine Khanová.

Posledním základním pravidlem spokojeného sexu i po letech je humor. Smějte se spolu, nevyžadujte po sobě ani po tom druhém dokonalost...