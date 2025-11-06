Manipulovat partnerem pomocí sexu je poměrně snadné. Ale velmi ošidné...
Z historie známe spoustu žen, které neváhaly využít vlastních půvabů, aby dosáhly svého. Vzpomeňte na legendární špionky Matu Hari či Rusku Annu Chapman. Nebo naopak mocných mužů (třeba takový producent Harvey Weinstein či finančník Jeffrey Epstein), kteří pod příslibem stoupání na profesním žebříčku či naopak pohrůžek zničení kariéry sexuálně zneužívali ohromné množství žen. Pánové i dámy, kteří se k zářivé kariéře nebo k životu v luxusu dostali tzv. přes postel…
Sex zkrátka odjakživa funguje jako cenné platidlo a nástroj moci a manipulace. Avšak zdaleka nejde jenom o výstřelek vyhrazený světu slavných, mocných a bohatých. Jak ale tuto nekalou hru odhalit v našich vlastních ložnicích?
„Manipulace obecně je záměrné chování, kdy se snažíme dosáhnout něčeho, o čem si myslíme, že bychom toho nedosáhli běžnou otevřenou cestou. A navíc k tomu máme nějaký nástroj, který využíváme z pozice moci. Ten, kdo je obětí manipulace, si toho může, ale také nemusí být vůbec vědom,“ vysvětluje psycholožka Petra Písecká.
Kde chybí důvěra, přichází manipulace
„O partnerském vztahu, kde jeden druhého manipuluje prostřednictvím sexu, lze říci, že není zdravý, není to vztah založený na důvěře. Když vstupujeme do partnerského vztahu, obvykle předpokládáme, pokud se vzájemně nedohodneme jinak, že jeho součástí bude i sex. Pokud ze sdílení intimity uděláme komoditu, se kterou se ve vztahu obchoduje, je pak otázkou, jak se to stalo, kdy to začalo a do jaké míry s tím oba partneři souhlasí nebo počítají.“
A doplňuje: „Vyměnit sex se dá téměř za cokoli, s čím ten druhý souhlasí, od drahé kabelky po teplou večeři, ale v pozadí takové výměny bývá často hlubší téma strachu nebo dřívějšího zranění, a to jak u partnera, který manipuluje, tak u toho, kdo je manipulován. Může jít o strach z nejistoty, samoty, ztráty bezpečí, snížené sebevědomí.“
Existuje bohužel nemálo vztahů, kde jeden nebo druhý z páru používá sex jako prostředek k odměně či naopak trestu. Večer plný vášně za drahý dárek nebo příslib romantické dovolené, a naopak celibát, pokud se jeden z partnerů například odmítne podílet na povinnostech v domácnosti – o tom jste jistě nejednou slyšeli.
Z českých ložnic
Nemusí to být ale ani takto okaté. Co třeba takový případ, kdy jeden z partnerů nejprve nachystá romantický večer se vším všudy, pokud ví, že se svou polovičkou bude chtít probrat nějaké třaskavé téma, a tak si ji nejprve nenápadně naladí a nakloní na svou stranu?
Nebo když se jeden z partnerů najednou začne chovat jako vzor dokonalosti a zahrnovat druhého erotickou pozorností, protože se bojí, že na něj praskne nějaký průšvih, někdy i nevěra?
Často tyto drobné manipulace děláme i nevědomky, nikoli ve zlém úmyslu. Ale jednoduše jsme tak naučení...
Přestože z tohoto „kupčení s erotikou“ bývají častěji obviňovány ženy, ani muži si s nimi nezadají.
To potvrzuje i psycholožka Petra Písecká: „Předpokládat, že po sexu touží především muži a ženy jsou ty, které ‚bolí hlava‘ a záměrně tím trýzní své muže, je nesmysl, ačkoli tento předsudek stále přetrvává. Je spousta žen, které se trápí tím, že s nimi jejich muži nechtějí spát, a to leckdy i záměrně, aby sex vyměnili se svou partnerkou právě za něco, co nedokáží běžnou cestou vykomunikovat. Pro ženy je však toto téma velmi často hodně bolestivé, dotýká se citelně jejich sebeúcty, sebehodnoty. Proto ženy spíše přiznají to, že ony manipulují partnera, než že ony jsou ty, které se partnerově manipulaci podřizují. Častěji proto slýcháme, že jsou muži manipulováni od žen, ale realita může být klidně úplně jiná, jen se o tom méně mluví.“
Muži a ženy si nemají co vyčítat
Expertka na lidskou duši rovněž doplňuje: „Velmi často pracuji s páry, v jejichž vztahu je narušena důvěra a intimita. Často zaznívá třeba, že kdyby žena s mužem spala, nebyl by jí nevěrný. Nebo že žena se rozhodla spát se svým mužem proto, aby byl doma klid a nekřičel na děti. Takže s určitou formou manipulace prostřednictvím sexu se setkávám v praxi často. Vždy jde o otázku spojenou s narušením vztahu, s přehazováním viny na druhého, s odmítáním zodpovědnosti za vztah, který spolu pár buduje, nebo s nízkým sebevědomím, kdy nejméně jeden partner nevěří, že by spokojeného vztahu dosáhl i skrze otevřenou komunikaci.“
Patrně se najdou situace, kdy párům tento „výměnný obchod“ funguje a oba z dvojice se s ním naučili pracovat k oboustranné spokojenosti. „Někdy tento způsob výměny může fungovat páru i docela dlouho, klidně mnoho let, obzvlášť, pokud s tím oba tak nějak počítají,“ potvrzuje psycholožka.
Jenomže za zdravý a vyrovnaný lze takový vztah považovat jen těžko – mnohem spíš je to mocenský souboj, ve kterém schází skutečná důvěra, blízkost a intimita.
Do této kategorie spadá i tolik romantizovaný sex na usmířenou. Často je totiž výbuch vášně spíše únikem před problémy, které potom pár zamete pod koberec a dále neřeší. Jenomže pokud schází kvalitní komunikace a je nahrazena pouze fyzickým prožitkem, ten po chvíli odezní a potíže se po čase opět vyderou na povrch. A často ještě větší než na začátku.
„Problémy páru se tímto nevyřeší. Naopak se budou spíše kupit, ale bude ubývat možností, jak je řešit. Pokud pár nezačne hledat konstruktivnější způsoby, jak na vztahu pracovat a jak čelit problémům, lze předpokládat, že se takový vztah časem rozpadne,“ dodává Petra Písecká.
Komunikace je základ vztahu
Co tedy říci závěrem? Žádný druh manipulace do zdravého vztahu nepatří. Sex má být oboustranným potěšením, s nímž oba partneři souhlasí a které je přirozenou součástí vztahu, nikoli nástrojem k dosahování vlastních cílů. Pokud máte pocit, že to může být i téma vašeho vztahu, zkuste si s partnerem otevřeně promluvit o tom, čeho se bojí, co ho trápí a jak se cítí. Důvěrnou, upřímnou komunikací se můžete sblížit víc než sebevášnivějším milování.
Článek vznikl pro časopis Pestrý svět.