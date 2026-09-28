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Smyslné tření i upřímný rozhovor. Zkuste nejžhavější trendy v ložnici


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Ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Zapomeňte na stereotyp pod peřinou. Letošní podzim přeje větší otevřenosti, objevování nových způsobů rozkoše i péči o tělo a mysl. Jaké trendy ovládnou ložnice a proč o nich mluví stále více párů? Přinášíme přehled těch nejžhavějších.

Podzim bývá obdobím, kdy trávíme více času doma a hledáme způsoby, jak si zpříjemnit společné chvíle. Není proto divu, že letošní trendy v sexu nestojí jen na vášni, ale také na vzájemné důvěře, otevřené komunikaci a objevování nových možností. Do popředí se dostává větší citlivost k vlastnímu tělu i partnerovi a důraz na to, aby intimita přinášela radost oběma.

Jedním z nejvýraznějších trendů je takzvaný grinding, tedy stimulace prostřednictvím přirozených pohybů pánve a tření o různé povrchy či speciálně navržené erotické pomůcky. Oblibu získávají silikonové hračky určené právě pro tento způsob stimulace, které lze doplnit lubrikačními gely nebo smyslnými masážními oleji. Cílem není spěch za vyvrcholením, ale intenzivnější vnímání vlastního těla a nových pocitů.

Zapomenuté body vás překvapí

Sexuologové dlouhodobě upozorňují, že erotické zóny zdaleka nekončí u těch nejznámějších. Velkou pozornost proto získává stimulace bradavek, která u mnoha žen aktivuje podobné oblasti mozku jako dráždění klitorisu. Neméně vzrušující může být jemné hlazení ušních lalůčků, krku nebo hrudníku, které pomáhá zpomalit tempo a proměnit předehru v mnohem intenzivnější zážitek.

O sexu mluvte bez ostychu

Smyslný rituál, který zažehne jiskru

Než zamíříte do ložnice, zkuste si dopřát společný desetiminutový partnerský rituál. Vypněte telefony, ztlumte světla a dopřejte si navzájem pomalou masáž rukou nebo šíje s voňavým masážním olejem. Bez očekávání a spěchu.

Právě takové zklidnění pomáhá odbourat stres, prohlubuje blízkost a často probudí chuť na mnohem intimnější pokračování.

Překvapivým trendem je ovšem také takzvané „vztahové volno“. Nejde o rozchod ani ochladnutí citů, ale o vědomé dopřání času jen pro sebe. Krátké období věnované vlastním koníčkům, odpočinku nebo seberozvoji může do partnerství přinést novou energii i větší chuť být spolu.

Odborníci upozorňují, že právě spokojenost každého z partnerů se často pozitivně odráží i v intimním životě.

Zatímco dříve bývala podobná témata tabu, dnes je in otevřeně hovořit o svých přáních, hranicích i sexuálním zdraví. Právě upřímná komunikace patří mezi nejsilnější trendy letošního podzimu. Partnerské páry se tak budou více zajímat o prevenci, psychickou pohodu i to, jak společně budovat spokojený intimní život bez předsudků.

Realita na hraní

Vývoj v tomto ohledu nezastavuje ani svět erotických pomůcek. Vedle klasických hraček vzbuzují pozornost mimořádně realistické panny. „Velkým trendem začínají být ultra realistické panny, které jsou takřka k nerozeznání od živé osoby nejen vzhledem ale i funkcí. Zákazníci dávají velkou váhu právě realističnosti, a to i za vyšší cenu, jako je například 80 tisíc korun, což není vůbec výjimkou,“ říká Patrik Duda, zakladatel společnosti Naughty Harbor

Právě důraz na kvalitu, realistické zpracování a individuální preference podle něj určuje směr, kterým se erotický průmysl v současnosti ubírá.

Podzim tak ukazuje, že největším afrodiziakem už dávno nejsou jen nové pomůcky. Stále větší roli hraje vzájemná důvěra, otevřenost a ochota objevovat nové cesty k intimitě. A právě díky tomu může být letošní sezona pro mnoho párů tou vůbec nejvášnivější.

Článek vznikl pro časopis Rytmus života pro ženy.

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