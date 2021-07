Jděte na to aktivně a odjinud Společné naladění na lechtivější chvíle způsobí podle odborníků velmi často i zcela jiná činnost, kterou s partnerem provádíte. Neměla by být ovšem rutinní. „Je důležité, abyste si našli něco, pro co se oba nadchnete, a nejlépe to, za čím budou viditelné výsledky,“ radí psychoterapeutka Terry Gaspardová. Nejlepší je organizovat nějaké akce pro přátele nebo rodinu – mohou to být oslavy narozenin, velká setkání nebo sportovní dny. Důležité je, že se coby duchovní tvůrci takové činnosti prezentujete jako sehraný pár, ostatní vás tak vnímají a oceňují a to vás dostane na stejnou vlnu. Budete se cítit skutečně užiteční a jeden ke druhému pocítíte vděk, ale také respekt. A to je zásadní věc ve vztahu.