Masírujte mu chodidla

Muži prý mají v chodidlech poměrně větší koncentraci nervových zakončení než ženy. Využijte toho a začněte s laskáním pěkně od nohou. Zhruba ve třetině chodidla směrem od prostředníčku k patě se nachází akupresurní bod, který při správném dotyku může zvýšit cirkulaci krve v celém těle a dostane vašeho partnera do toho správného varu.

Zaměřte se na jeho palec

Od nohou můžete směle přejít k jeho chlapácké ruce. Věděla jste, že I obyčejný palec může být skvělou erotogenní zónou. Není na tom nic těžkého. Při předehře uchopte jeho palec mezi rty, dívejte se mu do očí a smyslně si s ním pohrávejte jazykem a sajte. Tato technika je vzrušující o to víc, že je příslibem toho, co přijde poté...

Laskejte jeho uši

Můžete mu do ucha šeptat nějaké „sprosťárničky“, to samo o sobě ho může vzrušit víc, než jste čekala. Ideální je ale také si s jeho boltci pohrát, olizovat je, líbat a kousat. Uvidíte, že bude doslova erotickém v nebi.



Pohlaďte ho po zadku

Přesně to místo, kde se stýká “sedací sval” se stehnem, je hojně opomíjenou erotogenní zónou nejen u žen, ale také u mužů. Nemusíte mu hned nasekat, stačí, když ho budete jemně hladit po spodní části zadku, můžete ho I jemně poplácat nebo ho líbat na zádech obratel po obratli a doputovat až k pozadí a horní části stehen.



Hýčkejte jeho bradavky

Nejen ženám dělá během předehry i sexu dobře laskání prsou a bradavek. Vemte si ty jeho do parády a uvidíte, jak bude nadšený. Nejprve prsty bradavky obkružte a jemně masírujte, pak pokračujte do středu a nebojte se trochu přitlačit. Můžete také použít jazyk nebo zuby, vzrušení zaručeno a bouřlivý sex jakbysmet.