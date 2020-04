Pouze sex. Nic navíc, bez „omáčky“ kolem. Divoce. Žhavě. Vášnivě. Tak to opravdu není nic pro ženy. Ženy podle všeobecně rozšířeného názoru potřebují spoustu lásky a důvěrností, aby se v posteli dokázaly pořádně odvázat. Takhle se to alespoň doposud předpokládalo. Je tu ale jedno velké ALE…



Nějaký ten pátek se už ví, že to je jen pohádka pro muže. Tento zažitý mýtus o údajně chabé ženské sexualitě vyvrátil slavný americký žurnalista Daniel Bergner. Odborník na otázky tělesné lásky objasnil, že pro úžasný sex nepotřebuje žena žádné city a důvěrné poznání partnera. Právě naopak.

Nevěříte tomu? Tak to je typicky ženský postoj, míní odborník. Zjistil totiž i to, že se ženy cítí velmi nepříjemně, když mají mluvit o tom, jak to se svými sexuálními nároky mají. Proto také nikdy neříkají pravdu, pokud jde o masturbaci, sledování porna nebo počet sexuálních partnerů. Ale co je také komu do toho, že? Důležité je jen to, že žena, která má chuť na sex, je úplně normální. A to z následujících důvodů.

Příležitost dělá lásku

Pokud byste se ženy zeptali, jestli s vámi půjde dnes do postele, odpoví všechny, že ne (u mužů je to 70 procent). Vědci z amerického Michiganu ale zkusili postavit otázku jinak.

„Představ si, že sedíš v kavárně. U vedlejšího stolu sedí Brad Pitt nebo Johnny Depp. Přijde k tobě a zeptá se: šla bys se mnou dneska večer do postele?“ Výsledek byl pak stejný jako u mužů.

Monogamie je jed

Klasický případ v čekárně partnerské poradny. Ona má po několika letech soužití stále menší chuť na sex, i když tvrdí, že manželství je velmi dobré, ale v posteli nám to hapruje... Řada studií dokládá, že monogamie ubíjí ženskou žádostivost a potřebu sexu, která se ve vztahu vytrácí mnohem rychleji než u mužů.

Ženy mají rády porno

Během jednoho výzkumu pouštěli ženám krátký porno film a došlo se k závěru, že ženy se na něj dívaly stejně dlouho jako muži a byly jím stejně zaujaté. Emoce? Obsah? Prostředí? To všechno bylo nepodstatné. Ženy upoutal a vzrušil jen samotný akt.

Romantika dusí erotiku

Velmi důvěrný vztah rovná se lepší sex? Vůbec ne. Podle výzkumů sice špatný vztah zabíjí fyzickou touhu, ale ani dobrý ji nezaručuje. Ženská sexuální touha a žádostivost zkrátka vyžaduje určitou míru odstupu. Kdo se bude snažit se svým protějškem romanticky splynout v jedno, naprosto udusí veškerou erotiku.



Cizí působí přitažlivě

Pokud byste se zaposlouchali do toho, jak ženy popisují svádění cizími i známými muži, pochopili byste, že je přitahují obojí. Ale jen u svádění cizími muži se výrazně zvýší prokrvení vagíny – to u známých mužů se s tělem neděje nic.