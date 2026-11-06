Věrnost si slíbili před dvaceti, třiceti i čtyřiceti lety, vychovali děti a už si představovali, jak spolu budou trávit pokojný důchod. Jenže pak se stalo něco, co je rozdělilo. Začínat nanovo v době, kdy už chce člověk hlavně klid, navíc s rozbolavělou duší a finančními problémy, bývá trauma.
Pojem „stříbrný“ či „šedý rozvod“ padl poprvé na začátku 21. století v USA, tamní sociologové a psychologové tehdy stanovili věk rozvádějících se na padesát let a víc.
Dnes už se však lidé, kteří oslavili abrahámoviny, počítají spíš mezi osoby středního věku – délka dožití je vyšší, hranice důchodu se posouvají a je čím dál běžnější, že muž kolem padesátky si teprve pořizuje prvního potomka.
A tak se o „šedých rozvedených“ dnes uvažuje spíš až od šedesátky dál. Proč ale k takovým rozpadům manželství dochází?