Když ex dělá naschvály: Jak chránit děti a nastavit pevné hranice

„S Robertem jsme byli spolu devět let. Po rozvodu jsme se dohodli na střídavé péči o naše děti – sedmiletou Lauru a pětiletého Samuela. Na papíře to vypadalo jako ideální řešení, ale realita je úplně jiná,“ začíná svůj příběh Jana.

„Robert se podle mě rozhodl, že mě bude „trestat“ za to, že jsem od něj odešla. Takhle to aspoň cítím. Dělá sice drobné, ale velmi vyčerpávající naschvály. Když si děti přebírám, často nemají své oblíbené hračky nebo třeba teplejší oblečení na zimu, o kterém ví, že potřebují. Když se ho zeptám proč, jen pokrčí rameny a řekne, že to není tak důležité.“

Jana popisuje, že děti bývají po návratu zmatené a často si stěžují, že s sebou nemají to, co chtěly. „Samy si to ještě neumějí ohlídat, takže je to vždycky na mně. A to není jediný problém. Robert s nimi tráví čas výhradně tak, aby byl vždy za „hodného“ tátu. Hrají hry, chodí na výlety, jezdí do aquaparků. Co je ale potřeba řešit, to vůbec neřeší,“ říká Jana a dodává:

„Samuel musí každý den procvičovat logopedii. U Roberta to ale nedělají, i když ex tvrdí opak. A Laura by měla pravidelně nahlas číst, ale podle ní na to „u táty nebyl čas“. Tak je to vlastně se vším, co je důležité, ale ne úplně zábavné.“

Jana má pocit, že na ní zůstává veškerá zodpovědnost. „Když děti přijedou ke mně, musíme dohánět, co u Roberta zanedbaly. Jenže to se jim samozřejmě nelíbí. U mě je to logopedie, škola a pravidla, zatímco u táty je to zábava. Já jsem pak ta přísná a on ten, kdo je za hrdinu.“

Situace se ještě zhoršila, když Robert začal sabotovat další důležité věci. „Nepřivedl Samuela na kontrolu k logopedovi, protože prý měli „něco důležitého“Odmítl podepsat formuláře, které Laura potřebovala do školy. Připadám si, jako bych pořád musela hasit požáry, které zbytečně vznikají. Všechny povinnosti padají na mě a mám strach, že to nakonec ovlivní i vztah dětí ke mně,“ říká Jana zoufale a přemýšlí, jak situaci řešit, aby její děti nemusely nést důsledky Robertova chování.

„Nechci dětem ubližovat, ale zároveň už nemůžu být tou, na které vždycky všechno zůstane.“